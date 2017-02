Autowelt

Parken in Österreich - Wohin mit dem Auto ?

Parken in Österreich, speziell in Wien, ist ohne vorheriges Studium der örtlichen Parkraumbewirtschaftung wie Lotto-Spielen: Nach mehr oder weniger langer Parkplatzsuche einen Stellplatz ergattert, aber keine Ahnung ob er auch "legal" ist.

Die Parkplatzsuche und das anschließende Parken in Österreich, besonders aber in Wien, kann Nerven und Geldbeutel strapazieren, denn ist der Stellplatz auch "legal" ?

Jeder Autofahrer in Österreich der mit seinem Fahrzeug die heimatlichen Gefilde steht ab Ende seiner Fahrt vor dem Problem dass er sich einen Parkplatz suchen muß. Da die Parkraumbewirtschaftung in Österreich sehr unterschiedlich geregelt ist bedarf es eigentlich schon vor Beginn der Fahrt eines gründlichen Studiums der lokalen Gegebenheiten, ansonsten kann es passieren dass einem eine Behörde in einem freundlichen Brief informiert doch bitte gefälligst einen gepfefferten Zuschlag zahlen zu dürfen. Die Deutschen nennen es Knöllchen, in Österreich Strafmandat oder Strafzettel. Parken in Österreich, nicht immer die einfachste Übung

Foto: Archiv

Parken in Österreich - und Wien ist wieder anders

Auch und gerade Wien und seine Autofahrer trifft es dabei besonders, denn in den letzten Jahren kommt es regelmäßig der Regelungen zu Änderungen in Bezug auf das Parken. Derzeit gibt es in bestimmten Bezirken Wiens Kurzparkzonen - diese sind zu festgesetzten Zeiten kostenpflichtig. Diese Zeiten und auch die Dauer des erlaubten kostenpflichtigen Parken variieren, und auch dem "echten Wiener" ist nicht immer klar ob er sich momentan in einer Kurzparkzone befindet oder nicht. Auch beim Parken: Wien ist wieder anders als Österreich.

Sonderfall Wiener Stadthalle

Besonders für Besucher der Bundeshauptstadt wäre eine einheitliche Regelung wünschenswert. Immer wieder tappen zum Beispiel Besucher von Großveranstaltungen in der Wiener Stadthalle in die Parkplatz-Falle. Zum Schutz der Anwohner wurde eine eigene Sonderregelung rund um die Stadthalle eingeführt. Reist man mit seinem Auto zum Beispiel zu einem Konzertbesuch um 20:00 an müßte man sich eigentlich einen Parkschein in sein Fahrzeug legen. Diesen könnte man sich in einer Tabak-Trafik kaufen. Selbst wenn man um diese Zeit eine geöffnete Verkaufsstelle finden sollte, es kann vorkommen dass man dort dann mindestens 5 Stück erwerben müßte obwohl eigentlich nur 1 oder 2 Stück gebraucht werden.

Parkplatzsuche.at - Parkplätze finden und Vergleichen

Mit Parkplatzsuche.at gibt es einen Online-Anbieter um schnell und einfach die günstigsten Parkplätze in Österreich zu finden und zu vergleichen. Pendler, Geschäftsreisende, aber auch private Autofahrer aus dem In- und Ausland finden auf dieser Plattform sehr einfach verfügbare Parkplätze. Eine umfangreiche Suchfunktion hilft dabei die Entfernung von der gewünschten Adresse einzugrenzen. Außerdem können die Kosten begrenzt werden. Da diese Vergleichsplattform auch Anbietern die Gelegenheit gibt freie Stellplätze auf Parkplatzsuche.at zu melden beschränken sich die Such-Ergebnisse nicht nur auf die bekannten Parkhäuser und Tiefgaragen.

Ein großes Plus der Online-Parkplatzsuche ist die grafische Darstellung der Suchergebnisse und verfügbaren Parkmöglichkeiten.



Um sich vorab über die momentan gültigen Parkregeln in Wien zu informieren verweisen wir auf den interaktiven Stadtplan von Wien mit allen Kurzparkzonen.