Autokultur in Las Vegas

NASCAR auch 2018 wieder in Las VegasLas Vegas ist eine äußerst autofreundliche Stadt mit viel Sonnenschein und großen, weiten Straßen, die sich durch die Stadt und die umliegende Wüstenlandschaft von Nevada ziehen. Aus diesem Grund findet man in Las Vegas auch zahlreiche Automobil- und Motorradklubs.





Motorfreunde schweißen hier die verschiedensten Dinge zusammen - sei es eine bestimmte Herstellermarke, eine bestimmte Ära oder eine Subkultur. Was sie jedoch alle verbindet, ist eine Liebe für laute Motorengeräusche, der Geruch von Gummi auf dem heißen Asphalt und die amerikanische “wide, open road”.



Ein weiterer Grund, warum Las Vegas eine der Städte ist, in der die Autokultur so sehr boomt, ist die Tatsache, dass die 1926 in Auftrag gegebene Route 66 ursprünglich durch die Stadt führte. Sie verband den amerikanischen Osten mit der Westküste und wurde für viele Menschen ein Symbol für Freiheit und Ungebundenheit. Auch heute ist es nicht weit von Las Vegas bis zur Route 66.



Offroad in Las Vegas - Action bei VORE oder auf der SEMA vom 31.10.-3.11.2017

Foto: SEMA

Las Vegas enge Verbindung mit der Motorenwelt spiegelt sich auch in zahlreichen Attraktionen und Aktivitäten der Stadt wider. So kann man in der Stadt zum Beispiel zahlreiche Autorennen besuchen oder sich selbst hinter das Steuer einiger seltener Fahrzeuge setzen. Hier ein kleiner Überblick.



VORE und Dream Racing

VORE ist die Top-Adresse für alle, die eine echte Off-Road-Experience erleben möchten. Im Truck können Sie in der Wüste von Nevada Vollgas geben. Das Team zeigt Ihnen alles, was Sie vor Ihrem Start wissen müssen und schon steht diesem einzigartigen Erlebnis Nichts mehr im Wege.



Wer die sportlich elegante Autovariante vorzieht, der wird in Vegas ebenfalls fündig werden. Sie wollten schon immer einmal hinter dem Steuer eines Lamborghinis, Ferraris, Aston Martins, Porsches oder Lotus Race Cars sitzen? Bei Las Vegas Dream Racing können Sie diesen Traum endlich verwirklichen. Nach einer Probefahrt im Simulator werden Ihnen die Schlüssel zu Ihrer persönlichen Supercar-Experience überreicht.



Autosammlungen und Messen

Wer sich für außergewöhnliche Autos interessiert, der wird die Las Vegas Auto Collections lieben. Sie befinden sich im LINQ Hotel & Casino, sodass man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann - Autos und ein Besuch im Casino.

Las Vegas Motor Speedway - Infos zum Ticket-Vorverkauf 2017Auch wer nur für die Autos in Las Vegas ist, der kann zumindest im Online-Casino sein Glück versuchen. In der Ausstellung selbst finden Sie allerhand amerikanische Klassiker wie schicke Chevrolets und coole Cadillacs. Wer genug Kleingeld mitbringt, der kann die Wagen auch kaufen.



Zudem ist Vegas der Austragungsort der jährlich stattfindenden SEMA Show. Die Messe der Specialty Equipment Market Association ist jedoch nur für den Handel zugänglich. Dennoch ist sie eines der größten alljährlichen Events der Stadt.

Las Vegas Motor Speedway

Richtig Spannung und Adrenalin pur erwartet Sie bei einem NASCAR-Rennen auf dem Las Vegas Motor Speedway. Die Rennstrecke befindet sich nur ca. 25 km nordöstlich vom Stadtzentrum. Auch 2018 werden einige Rennen der kommenden NASCAR-Saison in Las Vegas gefahren werden.



Las Vegas hat mehr zu bieten als nur Poker und Blackjack. Erkunden Sie die einzigartige Autokultur der Wüstenstadt. Informieren Sie sich am besten im Voraus, wann welche Autoshows stattfinden, damit Sie keinen Termin verpassen.

Link: Las Vegas Motor Speedway