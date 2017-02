Automobil-Technik

Smartphones im Auto: Freisprecher-Test

Wie gut ist das eigene Mobil-Telephon wirklich ? Ein aktueller Freisprecher-Test der Zeitschrift CHIP hat ergeben dass von 18 Smartphone nur LG X Screen uneingeschränkt empfehlenswert ist.

Freisprecher und Smartphones: Eine komplizierte Verbindung

Foto: CHIP Professionelle Freisprecheinrichtungen in Autos sind teuer. Und klingen dennoch nicht immer überzeugend. Das kann am Modell oder am schlecht ausgebauten Mobilfunknetz liegen. Was viele Käufer nicht wissen: Häufig entpuppen sich die eigenen Handys und Smartphones als die tatsächlichen Störenfriede. Denn viele Mobiltelefone funken den Freisprechern ungeniert dazwischen. Exklusiv für CHIP hat das Aachener Messlabor HEAD acoustics 18 Smartphones von Top-Herstellern bei ihrem Einsatz mit einem HD-fähigen Bluetooth-Freisprecher getestet. Das Ergebnis: LGs X Screen ist das einzige Gerät, das alle Grenzwerte und Vorgaben einhält und die bis zu fünfmal so teure Konkurrenz wie das Samsung Galaxy S7 Edge hinter sich lässt. Auf den hinteren Plätzen finden sich dagegen Marken wie Apple, Motorola oder Sony und Billiganbieter Wiko.



18 Smartphones im Freisprecher-Test gemäß ITU-T-Richtlinien

Die ersten fünf Plätze im großen Test von CHIP und HEAD acoustics belegen die südkoreanischen Hersteller LG und Samsung. Sämtliche Kandidaten der beiden Anbieter erlauben sich keine großen Schwächen. Sieger LG X Screen würde es bei einem offiziellen Test von LG sogar in die Whitelist der ITU-T schaffen, einem Sektor der internationalen Fernmeldeunion (engl. Telecommunication Standardization Sector of the International Telecommunications Union).



Dabei ist der Grund für das gute Ergebnis ganz einfach: Das Smartphone tut einfach nichts und leitet das Tonsignal unverändert zum Freisprecher durch – in diesem Fall eine perfekte Zusammenarbeit zwischen mobilem Endgerät und Autofreisprecher. Die akustische Zurückhaltung sorgt für guten Klang im Auto und beim Gesprächspartner und ist kein unüberwindbares Alleinstellungsmerkmal.



Die Finger vom Sound lassen können günstige Smartphones genauso gut wie teure. Zumindest in der Theorie. In der Praxis reduzieren manche Modelle die Lautstärke des Audio-Signals vor der Weitergabe an den Freisprecher, wenn Fahrer die Lautstärketasten des Telefons verwenden.



Freisprechen im Auto - wie funktioniert das eigentlich

Foto: CHIPEigentlich ein No-Go, weil der Freisprecher am besten bei maximaler Lautstärke arbeitet und den Smartphones sozusagen explizit „mitteilt“, den Sound nicht zu verändern. Damit wird vermieden, dass Gesprächspartner etwa bei höheren Geschwindigkeiten und lauten Geräuschen nicht mehr zu verstehen sind.



Das schlechteste Smartphone im CHIP-Test: das Xperia XA von Sony

Eine glatte Note 6 mussten die CHIP-Experten auch nach zweimaligem Test von HEAD acoustics dem Xperia XA von Sony geben. Eine sehr lange Signallaufzeit (105 Millisekunden über Limit) beeinträchtigte den Gesprächsfluss erheblich. Außerdem lässt das XA die Störgeräuschreduktion aktiv, obwohl es das manuelle Abschalten bestätigt hatte. Die Folge: Die Sprache des Fahrers klingt für den Gesprächspartner vermutlich unnatürlich. Dazu kommen massive Verletzungen bei den Frequenzgängen aus dem Fahrzeug ins Mobilfunknetz und umgekehrt.