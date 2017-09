Continental PremiumContact 6 - Rückruf 245/45 R18 Y XL

Continental kündigt freiwilliges Pkw-Reifen-Austauschprogramm an, Austauschprogramm betrifft Continental PremiumContact 6 in der Größe 245/45 R18 Y XL



Wien (OTS) - 4.260 Reifen aus den Produktionswochen 50 aus dem Jahr 2016 sowie 16 aus dem Jahr 2017 sind betroffen. Continental kündigt heute ein freiwilliges Austauschprogramm für 4.260 Continental PremiumContact 6-Reifen in der Größe 245/45 R18 Y XL an. Aufgrund einer nicht spezifikationsgerechten Materialkombination können sich diese Reifen im Profilbereich verformen. Dies kann zu einem Kontakt zwischen Reifen und Fahrzeug sowie zu Einschränkungen in Fahrverhalten und Hochgeschwindigkeitseigenschaften führen.



Continental sind bisher keine Unfälle oder Folgeschäden bekannt, die hiermit im Zusammenhang stehen. Das Austauschprogramm wird freiwillig initiiert, um potentielle Risiken für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Die betroffenen Reifen wurden ausschließlich an Kunden innerhalb des europäischen, türkischen und russischen Ersatzgeschäftes verkauft.



So kann man die betroffenen Continental-Reifen identifizieren:

Artikelbeschreibung:

Continental PremiumContact 6 245/45 R18 Y XL

DOT-Seriennummer:

DOT 6G8U D6R9 5016

DOT 6G8U D6R9 1617



Die letzten vier Zahlen der DOT-Seriennummer stehen für den Produktionszeitraum (Woche/Jahr). Betroffene Reifen werden kostenfrei ersetzt. Es sind keine weiteren Reifengrößen, Produktionszeiträume oder Produktlinien betroffen.



Continental hat begonnen, die relevanten nationalen Behörden und den Reifenhandel zu informieren, um dieses freiwillige Austauschprogramm durchzuführen. Weitere Informationen, wie zum Beispiel eine Anleitung zur Identifikation eines betroffenen Reifens, stehen auf der Continental-Webseite http://www.conti-moto.com/exchange bereit.