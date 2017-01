Vienna Autoshow

Honda auf der Vienna Autoshow 2017

Im Rahmen der von 12. – 15. Jänner 2017 stattfindenden Vienna Autoshow präsentiert Honda mit dem Supersportwagen NSX, der zehnten Generation des Civic – als Fünftürer und Limousine – sowie dem neuen X-ADV gleich vier Österreichpremieren.

Mit seinem Hybrid-Sportantrieb und Super Handling All Wheel Drive setzt der NSX abermals neue Standards in seiner Klasse. Das System mit 581 PS Gesamtleistung kombiniert einen 75-Grad-DOHC-V6-Doppelturbo-Mittelmotor mit einem 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, einen Elektromotor mit Direktantrieb sowie die Twin-Motor-Unit an den Vorderrädern.



Mit dem völlig neu konzipierten Civic Fünftürer schlägt Honda ein weiteres Kapitel in der Geschichte seines Erfolgsmodells auf. Das betont sportliche, eigenständige Außendesign mit klaren Linien und der markanten Frontpartie verspricht genau das, was die vollkommen neuen Benzinmotoren einlösen: Der 1.0-Liter VTEC TURBO mit 129 PS und der 1.5-Liter VTEC TURBO mit 182 PS. Honda Civic 2017 - Zu sehen auf der Vienna Autoshow

Foto: HondaDie 10. Generation des Civic steht für pure Dynamik. Doch damit nicht genug – er bietet auch den größten Innenraum seiner Klasse und die neueste Version des Honda CONNECT Infotainmentsystems, das Apple CarPlay und Android Auto unterstützt. Das umfassende Sicherheitspaket Honda SENSING ist serienmäßig an Bord.



Die ebenfalls neue Honda Civic Limousine kombiniert Sportlichkeit mit Eleganz und dem kraftvollen 1.5 VTEC TURBO Benzinmotor.



Auch Motorradfans kommen nicht zu kurz. Honda präsentiert eine vollkommen neue Motorrad-Generation – den Honda X-ADV: SUV-Style und Offroad-Eigenschaften verknüpft mit Premium-Ausstattung. Geboten werden robuster Auftritt, 750er Twin-Power, Upside-Down Gabel mit langem Federweg, moderne Chassis- und Bremstechnik sowie DCT-Doppelkupplungsgetriebe.



Selbstverständlich finden sich auf dem Honda-Stand auch weitere Modelle wie der HR-V Black Edition, der Jazz Spotlight Edition sowie der beliebte CR-V, der meistverkaufte SUV der Welt.



Text & Fotos: Honda