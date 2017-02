Tuning-Meldungen

MB SL 65 AMG von Väth auf 700 PS getunt

Der 6.0 Liter Biturbo des MB Sl 65 AMG wurde von Väth Automobiltechnik nicht nur tiefergelegt, sondern auch von 630 auf 700 PS gesteigert.

Die Firma VÄTH Automobiltechnik in Hösbach im Vorspessart legt bekanntermaßen bei Serienfahrzeugen von Mercedes-Benz gerne Hand an, um diese durch sinnvolle Optimierungen weiter zu verbessern. Dank zahlreicher Stützpunkte in aller Welt sind die Unterfranken immer am Puls der Zeit. Die exklusiven Kreationen des Teams findet man in der Tat weltweit.

Leistung von 630 auf 700 PS gesteigert

So auch geschehen mit einem Mercedes-Benz SL 65 AMG, dessen Leistung viele für nicht steigerbar halten, was jedoch ein Irrtum ist, denn VÄTH Automobiltechnik weiß immer noch „eins oben drauf zu legen“. Der Väth SL 65 AMG hat nach dem Tuning nun 700 PS

Foto: Jordi MirandaZunächst wird also die Leistung des 6.0 Liter Biturbomotors mit Hilfe des Tuning-Kits V65 von 630 PS (= 463 kW) auf 700 PS (= 515 kW) gehievt, wobei das maximale Drehmoment von 1.148 Nm auf 1.000 Nm begrenzt wird. Über die individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik, die Vmax-Aufhebung, den Wasser/Wärmetauscher auf dem Motor und den Sportluftfilter ist eine von der Reifenfreigabe abhängige Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h möglich. Kostenpunkt: 6.980,00 Euro plus 650,00 Euro Montage.



Das serienmäßige ABC-Sportfahrwerk (Active Body Control) erreicht eine Tieferlegung mit sportlich-straffer Kennung. Hierbei ist das Fahrwerk in der ersten Dämpferstufe noch immer angenehm und komfortabel. Auch das Kurvenverhalten ist deutlich verbessert. Optisch wirkt der Wagen erheblich dynamischer. Für die Fahrwerksänderung werden moderate 1.450,00 Euro plus 450,00 Euro Montage inkl. Achsvermessung aufgerufen. Konzertsaal: Klappenendschalldämpfer-Anlage aus VA-Edelstahl in drei Soundstufen - Foto: Jordi Miranda

Klappenendschalldämpfer mit Fernbedienung

Eines der derzeit meistgefragten Produkte ist die Klappenendschalldämpfer-Anlage aus VA-Edelstahl in drei Soundstufen. Sie schlägt, inkl. Funkfernbedienung, mit 3.890,00 Euro und 450,00 Euro Montage zu Buche.



Abschließend gilt es, noch die Rad-Reifen-Kombination aus hauseigenen, dreiteiligen Schmiederädern mit schwarzem Stern in der Abmessung 10,0 x 20 mit adäquater Bereifung in 265/30 ZR20 an der Vorderachse bzw. in 12,0 x 20 mit 305/25 ZR20 an der Hinterachse zu bewundern. Sie erscheint mit 7.800,00 Euro sowie 250,00 Euro Montage auf der unumgänglichen Rechnung.



Die hier genannten Preisangaben verstehen sich übrigens zuzüglich 19 % MwSt. Weitere Einzelheiten zu dem individuellen Tuning-Paket dieses SL 65 AMG direkt bei VÄTH Automobiltechnik GmbH - Internet www.vaeth.com