Tuning-Meldungen

ABT baut 50 Audi RS6+ mit 705PS

Abt hat sich den Avant als Basis genommen um eine auf 50 Stück limitierte Version des ABT Audi RS6+ mit 705PS in Genf zu zeigen.

Die 605 PS / 445 kW starke Performance-Version ist die stärkste ab Werk lieferbare Variante des Audi RS6 C7 und toppt das Grundmodell deutlich. Im Addieren war ABT Sportsline jedoch schon immer gut und liefert neben einem weiteren Powerschub auch optisch ein echtes Feuerwerk ab – innen wie außen. „Das Ergebnis nennt sich ABT RS6+ und entsteht als exklusives Komplettfahrzeug lediglich 50 Mal, worauf eine nummerierte Plakette in jedem Fahrzeug hinweist“, so CEO Hans-Jürgen Abt stolz über sein jüngstes Projekt. Präsentiert wird die Nummer eins auf dem Auto Salon Genf 2017. Der ABT Audi RS6+ kommt mit 705PS daher

Foto: ABT



Das Herz des ambitionierten Projekts ist die Leistungssteigerung, bei der das eigens entwickelte Steuergerät ABT Power S zum Einsatz kommt. Die Rechnung geht auf, denn so konnte die Leistung auf 705 PS / 519 kW sowie 880 Nm gesteigert werden. Als besonderes Highlight zeigt ABT am RS6+ gleich noch eine weitere Premiere: das neue Leichtmetallrad GR, welches am Fahrzeug in 22 Zoll zu sehen ist.

Bestellt werden kann die Felge in den Farbvarianten „glossy black“ oder „matt black“ – jeweils kombiniert mit verschiedenen diamantbedrehten Bereichen. Alternativ kann der RS6+ aber auch mit den Designs DR und FR konfiguriert werden.



Alle Leichtmetallräder harmonieren natürlich perfekt mit der dunklen Kohlefaser-Optik der neuen Anbauteile: Frontlippe, Frontschürzenaufsätze, Spiegelkappen, Seitenschweller- und Heckschürzenaufsätze sowie der Heckspoiler sind in Sichtcarbon ausgeführt. Hinzu kommen ferner auch noch Radhausentlüftungen, schließlich fährt man mit diesem Geschoss nur allzu gerne einen „heißen Reifen“.

Wer den ABT RS6+ deshalb nur von hinten zu sehen bekommt, erblickt am Heck attraktive Carbon-Doppelendrohrblenden. Diese sind das optische i-Tüpfelchen einer Abgasanlage, die es wahrlich in sich hat. Denn neben seinem eigens entwickelten Steuergerät setzt die Firma ABT Sportsline bei ihrer Leistungssteigerung auch auf eine komplette Edelstahlabgasanlage mit Hosenrohr und Sportkatalysatoren.



Für alle Autofans, die sich mehr für die inneren Werte interessieren, bringt der weltweit führende VW- und Audi-Veredler nach Genf aber auch noch eine umfangreiche Leder- und Carbon-Ausstattung aus seinem Individual-Programm mit. Somit setzt der ebenso edle wie sportliche RS6+ in diesem Kapitel ebenfalls Maßstäbe. Der Lieferumfang umfasst unter anderem auch Schalttafel- und Sitzblenden aus Kohlefaser sowie ein in Carbon- und Leder gehaltenes Lenkraddesign. Weitere coole Gimmicks sind eine Schaltknaufplakette, Fußmatten mit dem RS6+-Logo, eine passende Kofferraummatte sowie die faszinierende Türeinstiegsbeleuchtung, welche das RS6+-Logo lässig auf den Boden projiziert. An Pluspunkten dürfte es diesem extravaganten Avant somit nicht mangeln. Die ínneren Werte des ABT RS6+ überzeugen mit 705 PS / 519 kW sowie 880 Nm

Foto: ABT



Der ABT Audi RS6+ – Daten und Fakten



ABT MOTORTECHNIK

Motor: - 4.0 TFSI, 3.993 ccm Hubraum, V8-Biturbo

Leistungssteigerung: - ABT POWER S

Leistung: - 705 PS/519 KW (Serie: 605 PS/445 kW), 880 Nm (Serie: 700 Nm)



ABT AERODYNAMIK

ABT Frontgrilleinsatz mit RS6+-Logo

ABT Frontlippe (Sichtcarbon)

ABT Frontschürzenaufsätze (Sichtcarbon)

ABT Radhausentlüftungen

ABT Spiegelkappen (Sichtcarbon)

ABT Seitenschwelleraufsätze (Sichtcarbon)

ABT Heckschürzenaufsatz (Sichtcarbon)

ABT Heckspoiler (Sichtcarbon)



ABT SPORTFELGEN im Design DR, FR oder GR in 22 Zoll

Erhältlich auch als Komplettradsatz mit Hochleistungs-Premiumreifen



ABT INTERIEUR

ABT Individual Leder-Interieur

ABT Individual Carbon-Interieur inklusive Sitzblenden und Schalttafelblende

ABT Lenkradveredelung in Leder und Carbon

ABT Schaltknaufplakette

ABT Emblemplakette mit Fahrzeugmodellplakette 1/50

ABT Fußmattensatz mit Logo RS6+

ABT Kofferraummatte

ABT Türeinstiegsbeleuchtung mit LED-Leuchte und RS6+Logo

ABT Start-Stop-Knopf