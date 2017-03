Tuning-Meldungen

Maserati Levante von Startech auf 21 Zoll-Rädern

Auf dem Genfer Autosalon erlebt der von Startech veredelte Maserati Levante seine Weltpremiere. Sportlich-elegantes Styling und 21 Zoll Räder in Zentralverschlussoptik für den italienischen SUV.

STARTECH steht weltweit als Synonym für die ebenso innovative wie geschmackvolle und professionelle Veredelung von britischen Luxusautomobilen der Marken Bentley, Jaguar, Land Rover und Range Rover. Auf dem Genfer Auto Salon 2017 präsentiert das Unternehmen der BRABUS Group ein exklusives Individualprogramm für den Maserati Levante. Damit erweitert STARTECH seine Aktivitäten zum ersten Mal auf eine italienische Marke.



Das STARTECH REFINEMENT Programm für den Lifestyle-SUV aus Modena umfasst im ersten Schritt einen sportlich-elegant gestylten Karosserieumbau, maßgeschneiderte 21 Zoll Monostar M Räder in Zentralverschlussoptik und exklusive Optionen für das Interieur.



Die STARTECH Designer entwickelten für den Allrad-Maserati ein Stylingprogramm, das primär für den Straßenbetrieb ausgelegt wurde. Alle Karosseriekomponenten werden in Erstausrüstungsqualität aus Pur-R-Rim produziert. Optional wird auch Carbon für die Produktion der Karosserieteile eingesetzt. Sportlich-elegantes Styling und 21 Zoll Räder in Zentralverschlussoptik für den italienischen SUV

Foto: Startech



Mit Hilfe von State-of-the-Art CAD Technologie wurden neue Ansatzteile für Front- und Heckschürze entwickelt. Da die STARTECH Komponenten die gleiche Befestigungstechnologie nutzen, können die serienmäßigen Unterteile der Stoßfänger mit geringem Montageaufwand durch die Designteile ersetzt werden.



Das Gesicht des ersten SUV von Maserati erhält durch den STARTECH Frontspoiler ein noch markanteres Profil. Wie am Showcar für den Genfer Auto Salon 2017 gezeigt, ist das integrierte Flügelprofil, das sich energisch in den Fahrtwind stemmt, auch in einer betont sportlichen Sicht-Carbon-Variante erhältlich. Doch das neue Aerodynamikteil hat nicht nur optische Vorzüge: Durch die im Windkanal optimierte Formgebung werden die Auftriebskräfte an der Vorderachse weiter reduziert. Davon profitiert die Fahrstabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Selbstverständlich erfüllt das neue STARTECH Frontteil die strengen EU-Richtlinien zum Fußgängerschutz.



Nach dem gleichen Konzept wurde das neue STARTECH Ansatzteil für die Serienheckschürze konstruiert. Das markant geformte Teil setzt die vier Auspuffblenden im charakteristischen Design des Veredlers perfekt in Szene, die bei beiden Motorisierungen mit dem serienmäßigen Abgassystem des Levante verknüpft werden. Für den V6 Biturbo Benziner wird es in Kürze optional auch eine STARTECH Sportauspuffanlage mit Klappensteuerung geben.



Ein weiteres wichtiges Feature des STARTECH Heckteils ist der integrierte Diffusor, der, wie bei diesem Fahrzeug demonstriert, wahlweise auch in einer Sicht-Carbon-Version erhältlich ist. Damit erhält der SUV von Maserati auch in der Heckansicht einen Hauch von Rennsport-Look.



Als optisch wie aerodynamisch wirkungsvolle Ergänzung zum serienmäßigen Dachspoiler schufen die Designer die STARTECH C-Blades, die links und rechts an der Heckklappe fixiert werden und die Luftströmung beruhigen.



Das STARTECH REFINEMENT Designprogramm für den italienischen SUV bietet selbstverständlich auch maßgeschneiderte Räder. In 21 Zoll Durchmesser kommen an der Vorderachse neuneinhalb Zoll breite Räder mit 265/40 ZR 21 Pneus zum Einsatz. Hinten werden 10.5Jx21 Räder mit 295/35R 21 Bereifung gefahren. Die neuen STARTECH Monostar M Räder bestechen aber nicht nur durch ihr King Size Format: Das markante Design mit fünf Doppelspeichen erhält durch eine innovative Nabenabdeckung einen außergewöhnlichen Zentralverschlusslook wie bei einem Rennwagen.



STARTECH veredelt den Maserati Levante

Foto: StartechSTARTECH Performance Upgrades für den Twin Turbo V6 Benziner und den Sechszylinder-Turbodiesel befinden sich in Entwicklung.



Ein weiterer Schwerpunkt der STARTECH Veredelung liegt auch beim Maserati Levante beim Interieur. Das Programm startet mit Einstiegsleisten mit beleuchtetem STARTECH Logo sowie Pedalerie und Fußstütze aus Aluminium.



Um die Rennsportoptik der Carbon-Aerodynamikteile an der Karosserie aufzunehmen und damit den Charakter des italienischen Allradautos auch im Cockpit noch stärker zu betonen, entwickelten die STARTECH Interieurdesigner maßgeschneiderte Carbon-Elemente für Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türververkleidungen. Alternativ gibt es auch Edelholz-Ausstattungen in jeder gewünschten Farbe, verschiedenen Maserungen und unterschiedlichen Oberflächenveredelungen.



Selbstverständlich erfüllt STARTECH in der hauseigenen Sattlerei auch jeden denkbaren Sonderwunsch bei der Neugestaltung der Innenausstattung. Feinstes Leder und Alcantara können in jedem gewünschten Farbton und Polsterdesign zu einem geschmackvollen, auf Wunsch extrem luxuriös oder betont sportlich gestalteten Cockpit verwandelt werden.



Natürlich gewährt STARTECH auf alle Komponenten und Arbeiten eine umfassende Garantie über 3 Jahre bis 100.000 Kilometer (gemäß STARTECH Garantiebedingungen, Stand Juni 2013) geliefert.