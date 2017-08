News | Vienna Classic Days

Vienna Classic Days 2017 mit der neuen ALPINE und dem Kaiserpaar

Mit der heutigen Night Trophy beginnen die Vienna Classic Days, diesmal mit dem Kaiserpaar und der Neuen ALPINE A110. Auch diesmal ist die Fotocrew von der Agentur Autosport.at wieder als offizieller Fotopartner mit an Bord und freut sich auf rund 280 Fahrzeuge.

Am 26. und 27. August mischt sich der Eröffnungs-Donauwalzer vor dem Wiener Rathaus mit dem Klang der mehr als 250 Oldtimer, die in Wien zu Gast sind.

Manche Fahrzeuge sind älter als 100 Jahre, sie fahren mitten in Wien und mit großer Parade auf der Wiener Ringstrasse ( Samstag ab 17:00), dem Festival beim Rathaus und dem Picknick im Donaupark (Sonntag ab 12:00). Wien wird auch 2017 wieder zur international beachteten Oldtimer-Stadt. Oldtimer-Parade am Samstag auf der gesperrten Wiener Ringstraße

Foto: Dirk Hartung/Agentur Autosport.at



Für Zuschauer, die an vielen Plätzen herzlich willkommen sind, ist das eine emotionale Zeitreise der Gedanken, pure Nostalgie und Erinnungen. Und dabei bleibt selbstverständlich auch der soziale Gedanke nicht auf der Strecke: So wird es am Samstag eine Wertungsprüfung geben bei dem die Teilnehmer pro Person jeweils € 2,00 und pro PS des Fahrzeuges € 0,1 spenden dürfen, wobei es natürlich keine Strafpunkte gibt wenn der Betrag großzügig aufgerundet wird. So hilft die Oldtimer-Szene dieses Jahr dem Verein e.motion dabei Pferde-Therapien für schwerkranke Kinder zu finanzieren. ( www.pferd-emotion.at )



Charmantes Erleben und Dabeisein, nicht nur die Veteranen faszinieren an diesem Wochenende. Walzertanzen für Jeden, der Lust hat, vor dem Wiener Rathaus im Dreiviertel-Takt zu drehen, Tanz Show „Donauwalzer“ als Eröffnung und Finale mit „Sisi und Franz – dem Kaiserpaar“.



Höhepunkt der Vienna Classic Days ist auch 2017 wieder die Große Parade am Samstag, ab 17:00 vom Wiener Rathaus weg, auf der Ringstrasse. Das rollende Museum der Technischen Kulturgüter wird zwei mal an den Prachtbauten Wiens und den tausenden Besuchern vorbeiziehen.



Oldtimerpräsentation, Boxenstrasse, Vintage-Meile, VIP-Lounge, herrliche Strecke durch Wien, Gastfreundschaft bei den Etappenzielen und bei der Fahrt über die Hausberge der Höhenstrasse von Grinzing über Kahlenberg und Leopoldsberg.



Erstmals in Wien – die Präsentation der neuen Alpine. Die Rallye-Legende der 60 er Jahre „gibt es wieder“.

DIE NEUE ALPINE A110 BEI DEN VIENNA CLASSIC DAYS 2017

Die Marke Alpine feiert dieses Jahr mit der neuen A110 ein historisches Comeback. Inspiriert von der legendären Berlinette verspricht die Neuinterpretation des Kult-Sportwagens Fahrspaß der reinsten Form. Noch bevor die A110 zum Jahresende bei den ausgewählten Händlerbetrieben steht, kann sie diesen Samstag, den 26. August, und Sonntag, den 27. August, bei den Vienna Classic Days am Wiener Rathausplatz erstmals bewundert werden. Erstmals in Wien – die Präsentation der neuen Alpine. Die Rallye-Legende der 60 er Jahre „gibt es wieder“

Foto: Sean Klingelhöfer



„Alpine is back.“ Mit diesen Worten läutete Michael van der Sande auf dem Genfer Autosalon das Comeback einer Legende ein: Die A110. Der Managing Director der französischen Sportwagenmarke präsentierte ein Fahrzeug, das mit modernen Mitteln ein legendäres Rezept aufgreift. Jenes, mit dem schon die berühmte Berlinette in den Siebzigerjahren den ersten Rallye-Weltmeistertitel der Geschichte gewann: konsequenter Leichtbau, optimale Motorleistung. Anders ausgedrückt: Ein möglichst niedriges Leistungsgewicht – der wichtigste Indikator für schnelles und emotionales Autofahren.



ALPINE ERLEBEN BEI DEN VIENNA CLASSIC DAYS 2017

Emotionales Autofahren und – erleben steht auch im Mittelpunkt der Vienna Classic Days – einer einzigartigen Oldtimer-Veranstaltung inmitten der Wiener Innenstadt. Über 250 Fahrzeuge vieler historischer Marken treffen sich am 26. und 27. August zu einem Rendezvous der Automobilgeschichte und versorgen Fans und Kenner mit einem tollen Programm.



Ein perfektes Ambiente für die historische Sportwagenmarke Alpine, um die neue A110 erstmals in Wien vorzustellen. Am Samstag, den 26. August, stehen den Besuchern der Vienna Classic Days die Türen zum Alpine Stand von 9:00 bis 16:00 Uhr offen. Um 17:00 Uhr folgt die große Parade entlang der Wiener Ringstraße, die von der neuen Alpine A110 ebenfalls begleitet wird. Am Sonntag, den 27. August, öffnet das Alpine Lager von 9:00 bis 15:00 Uhr, bevor um 16:00 Uhr zur Siegerehrung geladen wird.



DIE ALPINE A110 PREMIÈRE EDITION – DAS FAHRZEUG IM DETAIL

Mit 4,4 Kilogramm pro PS rangiert die Première Edition des französischen Sportwagens am oberen Ende ihrer Klasse. Dabei setzen die Ingenieure auf hervorragende Ausgewogenheit, spendieren der neuen A110 252 PS aus einem brandneuen 1,8 Liter Turbo-Benzinaggregat und drücken das Leergewicht auf gerade einmal 1.080 Kilogramm. Portioniert wird das Fahrerlebnis durch die drei Fahrprogramme „Normal“, „Sport“ und „Track“, die neben Gasannahme und Gangwechsel des Siebengang-Doppelkupplungsgetriebes auch das voll abschaltbare ESP dosieren. Das Resultat ist nicht nur ein beeindruckendes Datenblatt mit 250 km/h Spitze und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,5 Sekunden, sondern vor allem ein fantastisches Fahrerlebnis zwischen diesen Werten. Die Sieger der Vienna Classic Days werden auch 2017 wieder vor dem Wiener Rathaus geehrt

Foto: Helmut Hiesinger/Agentur Autosport.at



Um das Comeback der legendären Sportwagenmarke gleich zum Marktstart würdig zu feiern, hat Alpine die Première Edition kreiert. Die auf 1.955 Exemplare limitierte Edition wurde innerhalb von fünf Tagen – noch vor der offiziellen Weltpremiere in Genf – vollständig ausverkauft. Ausgeliefert werden die über die Alpine Smartphone App vorreservierten Exemplare ab Jahresende zu einem Österreich-Preis von 62.600 Euro von den drei kürzlich nominierten Alpine Händlern – ALPINE CENTER WIEN in Wien Favoriten, der Sonnleitner GmbH & Co. KG in Linz und VOGL + Co. in Graz.



MG – zu gewinnen, ein erlebnisreiches Wochenende wartet auf glückliche Gewinner. Gewinnkarten beim Rathaus . Zusätzliche Gewinnspiele, Publikumswahl des beliebtesten Fahrzeuges und Fotowettbewerb mit tollen Preisen.



Alle Informationen unter www.viennaclassicdays.com

Besonders freut uns natürlich dass die Agentur Autosport.at auch dieses Jahr wieder offizieller Fotopartner der Vienna Classic Days sind. Altes Blech in freier Wildbahn.... was kann es denn Schöneres für motor-verrückte Fotografen geben. Von der neuen Alpine bis zum mehr als 100 Jahre alten Oldtimer. Wie schon in den Vorjahren werden wir unsere Fotos so schnell wie nur möglich auf der Übersichts-Seite http://autosport.at/fotos/klassik/regularity/vienna-classic-days.html zeigen, bitten aber schon jetzt um Geduld bis mindestens Dienstag. Momentan können wir nicht nur rund 280 teilnehmende Fahrzeuge vermelden, sondern auch eine mehr als sehr schöne Route die es fotografisch zu dokumentieren gilt....