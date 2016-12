Historischer Rundstreckensport

MINI Cooper Cup Kalender 2017

Die 1. Saison des im Rahmen des Histo-Cup Austria ausgetragenen MINI Cooper Cups liegt hinter uns. Fotos aller Starter dieser Premierensaison, das Treiben im Fahrerlager und den Boxen - alles zu finden im 1. MINI Cooper Cup Kalender 2017.



Insgesamt 10 Fahrer starteten in der Saison 2016 im neuen MINI Cooper Cup mehr oder weniger regelmäßig. Und alle Starter finden sich im erstmals aufgelegten MINI Cooper Cup Kalender wieder.



13 Blatt hochwertiger Fotodruck - Format 48*32cm - warten darauf alle Freunde und Fans des MINI durch das Jahr 2017 zu begleiten.



Mit Ernst Gruber und Dirk Hartung waren heuer zwei Fotografen bei allen 8 Rennwochenenden des Histo-Cup Austria für uns im Einsatz - und es galt für den Kalender nicht nur die schönsten Motive aller Teilnehmer zu wählen, auch die Familien, Freunde & Mechaniker dürfen natürlich nicht fehlen.



Informationen - nicht nur zum Kalender - sondern auch zu den Ereignissen der abgelaufenen Saison und die Vorbereitungen auf 2017finden sich nicht nur hier auf Autosport.at, sondern auch in einer eigenen Facebook-Gruppe.



MINI Kalender Vorbestellung

Die Auslieferung erfolgt Anfang Dezember so daß die Kalender wie immer pünktlich unter dem Christbaum liegen können.



Der 2017er MINI Cooper Cup Kalender kostet € 25,--* zzgl. Versandkosten € 6,80.



Bestellungen bitte per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .



Hier finden Sie den MINI Cooper Cup Kalender 2017 zur Ansicht



Sie erhalten den Kalender bei:

Redaktion Autosport.at

Dirk Hartung

Tel.: 0676 / 777 48 78

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Bezahlung per Überweisung, Post oder bar. Alle Preise verstehen sich inkl. aller gesetzlichen Abgaben.



*Der Verkauf von Fotos & Kalendern erfolgt im Auftrag und im Namen von: Ernst Gruber, 2572 St. Corona am Schöpfl 32.