Enduro

Sieg in Rekordzeit von Alfredo Gomez beim Red Bull Hare Scramble

Beim Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble 2017 sicherte sich KTM-Enduro-Werksfahrer Alfredo Gomez mit einer beeindruckenden Leistung den Sieg.



Nach etwa einer Stunde übernahm der Spanier beim weltweit härtesten Ein-Tages-Hard-Enduro-Rennen die Führung, meisterte auch die herausforderndsten Sektionen des Rennens fehlerfrei und bescherte KTM einen weiteren Sieg beim Heimrennen. Der Amerikaner Cody Webb komplettierte das Podium, während Jonny Walker das Rennen auf Platz 5 beendete, bei dem sich insgesamt sechs KTM-Fahrer unter den Top 10 platzierten.

Foto: Helmut Hiesinger/Agentur Autosport.at



In großartiger Form startete Alfredo Gomez in die 23. Ausgabe des Erzbergrodeos und erzielte mit seinem Sieg beim Red Bull Hare Scramble vor Graham Jarvis und Cody Webb den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Die anspruchsvolle Strecke mit insgesamt 25 Checkpoints bewältigte Gomez auf seiner KTM 300 EXC in 2 Stunden und 17 Minuten. Konsequent arbeitete er sich an die Spitze, um als erster Fahrer die schwersten Abschnitte des Rennens in Angriff zu nehmen und als Erster die Ziellinie zu überqueren.



„Es ist ein großartiges Gefühl, das Hare Scramble zu gewinnen“, freute sich Gomez nach der Zieldurchfahrt. „Ich wusste, es würde schwierig werden – am Erzberg ist es ja nie leicht – daher habe ich hart gearbeitet, um bestmöglich auf das Rennen vorbereitet zu sein. Die harte Arbeit mit meinem Team hat sich am Ende ausgezahlt. Abgesehen von einem kleinen Sturz, etwa 300 Meter nach dem Start, lief das Rennen ziemlich gut für mich. Der Sturz hat mich etwas Zeit gekostet, aber ich konnte schnell aufholen und wusste, dass ich um den Sieg mitfahren kann. Ich habe mich gut gefühlt und konnte die schwierigsten Passagen ohne große Schwierigkeiten bewältigen. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, auf die Spitze des letzten Anstiegs zu fahren. Das ist der bisher größte Sieg meiner Karriere, ein unglaubliches Gefühl.“



Entschlossen, seinen zweiten Platz beim letztjährigen Red Bull Hare Scramble zu verbessern, gehörte Cody Webb zu Beginn des Rennens zu den schnellsten Fahrern; gegen Mitte des Rennens, speziell in der Sektion Karls Dinner, wurde der Amerikaner durch Armpump behindert, gab aber nicht auf und fuhr am Ende auf das Podium und hatte als Dritter weniger als zwei Minuten Rückstand auf den Zweitplatzierten Graham Jarvis.



„Zweiter letztes Jahr, Dritter dieses Jahr, ich bin mit meinem Ergebnis zufrieden“, erklärte Webb. „Alfredo und Graham waren sehr stark, Gratulation an die beiden. Ich hatte einen guten Start, habe dann aber zu stark gepusht. Ich war in einer guten Position und habe mit Jonny und Wade Young gekämpft, aber meine Arme haben mich behindert, vor allem, als ich zu Karls Dinner kam. Ich habe weiter gekämpft und glücklicherweise konnte ich mich von den beiden absetzen. Zwei aufeinanderfolgende Podiumsplätze am Erzberg sind großartig.“



Zu Beginn des Rennens war es vor allem der dreimalige Erzbergsieger Jonny Walker, der das Feld anführte. Im Ziel lag Walker, der als erster Fahrer Karls Dinner in Angriff nahm, knapp zehn Minuten hinter Sieger Gomez auf Platz 5.



„Ich hatte einen guten Start und bin gut ins Rennen gekommen“, sagte Walker. „Ich hatte eine spezielle Reifenwahl getroffen, die am Ende leider nicht so funktioniert hat, wie erhofft. Um ehrlich zu sein, hatte ich damit große Schwierigkeiten, insbesondere in der letzten Phase des Rennens. Ich habe mich gut gefühlt, habe die erste Stunde des Rennens angeführt und hatte den Speed, um zu gewinnen. Aufgrund meiner Reifenwahl musste ich mein Bike aber oftmals mehr auf und über die Hindernisse tragen, als dass ich sie hätte überfahren können. Auch im Waldstück hatte ich nicht die erhoffte Traktion. In Karls Dinner fuhr ich so hart wie ich konnte, hatte aber gegen Ende wieder Probleme bei einigen Anstiegen. Es ist ein bisschen enttäuschend, denn ich fahre gut und das Bike war großartig, aber leider spiegelt sich das nicht im Ergebnis wider.“



Nur fünf Minuten nach Walker und 15 Minuten nach Sieger Gomez kam Paul Bolton auf einem wohlverdienten sechsten Platz ins Ziel. Der jüngste Hare Scramble-Teilnehmer, der die Ziellinie überquerte, war Manuel Lettenbichler vor Travis Teasdale, der mit seinem zehnten Platz die Top 10 komplettierte und für ein weiteres erfolgreiches KTM-Ergebnis beim Red Bull Hare Scramble sorgte.



Ergebnis Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble 2017

1. Alfredo Gomez (ESP), KTM, 2:17:06 h

2. Graham Jarvis (GBR), Husqvarna, +00:03:22 min

3. Cody Webb (USA), KTM, +00:05:04

4. Wade Young (RSA), Sherco, +00:09:31

5. Jonny Walker (GBR), KTM, +00:10:41

6. Paul Bolton (GBR), KTM, +00:15:53

7. Billy Bolt (GBR), Husqvarna, +00:18:24

8. Manuel Lettenbichler (GER), KTM, +00:24:47

9. Mario Roman (ESP), Sherco, +00:30:20

10. Travis Teasdale (RSA), KTM, +00:34:06