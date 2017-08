Patrick Knoll: 21-jähriger Fladnitzer / Steiermark ist der Racing Rookie 2017

Patrick Knoll aus der Steiermark ist Racing Rookie 2017 - 21-jähriger Fladnitzer gewinnt größte Motorsport-Talentsuche Österreichs.



Einen komplett umgebauten, rennfertigen Ford Fiesta plus Startpaket – vom Rennoverall bis zum Fahrertraining – sicherte sich der 21-jährige Steirer Patrick Knoll mit dem Sieg des Racing Rookie 2017. Mit dem gewonnenen Rennboliden (Ford Fiesta ST.1,6l EcoBoost Benzinmotor, 182 PS mit Rallyefahrwerk, Käfig und 4-Punkt-Gurten) wird er bei mindestens drei heimischen Rallyes an den Start gehen. 21-jähriger Fladnitzer Patrick Knoll gewinnt größte Motorsport-Talentsuche Österreichs

Foto: Jürgen Skarwan



Der Racing Rookie – durchgeführt von den Partnern auto revue, Ford und ÖAMTC Fahrtechnik – ist die größte Motorsport-Talentsuche Österreichs. Bei der 14. Auflage traten heuer 450 junge Mädchen und Burschen zwischen 16 und 21 Jahren an. Zudem wurde am 22. Juli in Teesdorf erstmals ein Damentag abgehalten, bei dem ausschließlich motorsportbegeisterte Mädchen ihr Talent unter Beweis stellen konnten. Die besten 22 Fahrer aus den Vorbewerben schafften es ins Finale, das am 19. August am Wachauring in Melk über die Bühne ging.



Superfinale am Wachauring in Melk

Wie bereits in den vergangenen Jahren gestaltete sich das Finale spannend. Die Vorentscheidung brachte ein Slalomparcours auf unterschiedlicher Fahrbahnbeschaffenheit (trocken, nass und Rutschbeläge), der mit den Rookie-Fiestas möglichst schnell und dennoch fehlerfrei zu absolvieren war. Danach war das Feld von 22 auf acht Piloten reduziert, die in der nächsten Ausscheidungsrunde ihr Talent in Bezug auf gleichmäßiges Fahren beweisen mussten. In einem Einzelrennen, welches drei schnelle Runden umfasste, wurde schließlich von vier auf zwei Finalisten reduziert. Zum großen Showdown durften die zwei Schnellsten nochmal alles geben und am Wachauring ordentlich Gas geben. Trotz Regen und starker Konkurrenz konnte sich Patrick Knoll mit einer beeindruckenden Leistung den Titel Racing Rookie 2017 und den Hauptgewinn sichern. Wie bereits im Vorjahr geht der Titel damit in die Steiermark.