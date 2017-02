Rallycross Nachrichten

MJP: World-RX 2017 mit Timo Scheider

Das MJP Racing Team Austria hat heute angekündigt dass es einen mehrjährigen Vertrag mit dem zweifachen DTM Champion Timo Scheider abgeschlossen hat. Der Gewinner des 24 Stunden Rennens am Nürnburgring Timo Scheider wird für das Team in der 2017 FIA World Rallycross Championship fahren.

Timo Scheider: "Ich bin sehr aufgeregt, dass ich von Team Austria ausgewählt wurde die volle 2017 FIA World Rallycross Championship zu fahren. Wir hatten Gespräche seit letztem Jahr aber nun fanden wir einen guten Weg für die ideale Partnerschaft. Rallycross umfasst für mich alles was wahren Motorsport ausmacht. Das Niveau der Meisterschaft steigt mit den weiteren Autoherstellern, aber MJP Racing hat für 2017 ein neues Supercar entwickelt welches sich behaupten wird. Das Team hat nicht nur unglaublichen Biss sondern setzt auch einen High-tech Anspruch um der das Unglaubliche möglich macht. Einfach einzigartig! Wir sind als Partner höchst kompatibel und ich sehe daher eine fantastische Rallycross Saison vor uns.” Timo Scheider - hier bei den 24h Nürburgring 2017 - bestreitet 2017 die World-RX mit dem MJP Racing Team Austria

Foto: Michael Perey/Agentur Autosport.at

Timo Scheiders Vertrag gilt für die Saison 2017 mit Option auf Verlängerung für das Jahr 2018. Bereits 2015 schnupperte er in Barcelona World-RX Luft und konnte in der Saison 2016 in Argentinien einen 4. Platz einfahren.

Team Eigner Max J. Pucher: “In 2016 haben wir schier Unglaubliches erreicht, nachdem wir wenige Wochen vor dem Saisonstart das Team neu aufsetzen mussten. Daher sind die erzielten Ergebnisse wie 3 Rundenrekorde, laufende Semifinale und Platz 3 und 4 im Finale von Barcelona ein Beleg dafür wie stark dieses Team wirklich ist. Unsere Infrastruktur und Leistungsfähigkeit sind in den letzten 9 Monaten so gewachsen, dass wir unser Ziel einer Neuentwicklung des Chassis und des Fahrwerks für 2017 auch realisieren konnten. Dass wir Timo Scheider gewinnen konnten erfüllt uns mit Freude und Stolz. Da Timo in Österreich lebt und mit einer österreichischen Lizenz fährt, haben wir damit unser Ziel zumindest einen ‘Österreicher’ im Team zu haben erfüllt. Ich freue mich sehr auf die World RX 2017 mit Ihm!”

Verhandlungen für den zweiten Top-Fahrer im MJP Racing Team Austria sind noch im Gange. Wobei bis Ende der kommenden Woche zumindestens klar sein dürfte ob das MJP Racing Team Austria bei allen Läufen der World-RX ein zweites Fahrzeug einsetzen wird oder ob es eher sporadische Einsätze sein werden bei denen dann ein - aus österreichischer Sicht - bekannter Name seinen Weg auf und in den RX-Boliden findet.



Über FIA World Rallycross Championship

The FIA World Rallycross Championship bringt heisse und kurze Kopf-an-Kopf Rennen auf Asphalt und Schotter in übersichtlichen Motorsportarenas. Weltklassefahrer starten ihre 600PS Boliden und beschleunigen diese in 2 Sekunden auf 100km/h. Seit 2014 wird im Rallycross unter FIA Flagge eine Weltmeisterschaft ausgetragen in der sich die weltbesten Fahrer anderer Disziplinen Zweikämpfe austragen. In 2017 kommt neben Kanada nun auch Kapstadt in Südafrika als internationale WM Lokation dazu.

FIA World RX Website: www.fiaworldrallycross.com



Über MJP Racing

MJP Racing Team Austria ist das World Championship Rallycross Team von MJP Racing welches in 2014 von Max J. Pucher, einem erfolgreichen Software Entrepreneur, gegründet wurde. MJP Racing entwickelt und baut einzigartige high-tech Rennfahrzeuge und nutzt dazu modernste Technologie. Für die 2017 World Rallycross Championship hat MJP Racing umfassend neue Ford Fiesta Supercars mit neuem Chassis und Fahrwerk entwickelt.