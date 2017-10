Scott Speed erneut Champion des Global-Rallycross

Erst Hersteller-Champion, nun Titel-Hattrick: Scott Speed (34, USA) hat erneut die Meisterschaft im Red Bull Global Rallycross (GRC) gewonnen. Mit einem zweiten Platz beim finalen Lauf in Los Angeles (USA) sicherte sich der ehemalige Formel-1-Pilot am Steuer eines Volkswagen Beetle GRC den begehrten Fahrer-Titel.

Es ist Speeds dritter Meisterschaftsgewinn in Serie mit dem 560 PS starken Allradler nach den Triumphen aus den Jahren 2015 und 2016. Speeds Teamkollege bei Andretti Autosport, Tanner Foust (44, USA), gewann das Finale in L.A. und sicherte sich mit seinem fünften Saisonsieg Rang zwei in der Gesamtwertung. Dass Volkswagen als Hersteller-Meister aus der Saison 2017 hervorgeht, stand bereits vor dem Finale fest. Für den Automobilhersteller aus Wolfsburg ist es der zweite Titelgewinn in Folge nach dem Triumph im Jahr 2016. Tanner Foust (li) siegt vor Scott Speed, dieser sichert sich den GRC-Titel 2017



„Zum dritten Mal Fahrer- und zum zweiten Mal Hersteller-Meister – was für ein unglaublicher Erfolg für Scott Speed und Volkswagen“, sagt Volkswagen Motorsport-Direktor Sven Smeets. „Meine Glückwünsche gehen an das gesamte Team von Andretti Autosport. Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit von Volkswagen of America, Andretti Autosport und unseren Technikern in Deutschland. Da passt wirklich alles: Der Austausch zwischen den USA und Hannover, die positive Atmosphäre im Team und der gemeinsame Wille, die Performance des Volkswagen Beetle GRC stets verbessern und optimieren zu wollen.“



„Ich bin natürlich überglücklich und erleichtert! In der Woche vor dem Finale habe ich immer wieder darüber nachgedacht, was mit einem derart großen Vorsprung alles passieren könnte“, sagt Scott Speed nach dem Finale. „Jetzt habe ich es geschafft – und ich ziehe meinen Hut vor allen, die daran mitgearbeitet haben. Es ist ein großartiger Team-Erfolg.“



Speed in Serie: Drei Triumphe in Folge legen Grundstein für Titelgewinn

Mit einem Doppelerfolg in Memphis eröffneten Speed und Foust die Saison 2017 spektakulär wie erfolgreich. Nachdem Foust mit zwei Siegen zur Saisonmitte die Tabellenführung übernommen hatte, konterte Titelverteidiger Speed mit einer beeindruckenden Serie. Mit seinem Triumph in Indianapolis (USA) und zwei Siegen beim „Double-Header“ in Atlantic City (USA) legte er den Grundstein für den Titel-Hattrick. Zwar machte es Foust noch einmal spannend, indem er bei der Doppel-Veranstaltung in Seattle (USA) und beim Finale in Los Angeles seine Saisonsiege drei, vier und fünf feierte. Aber auch Speed, der insgesamt vier Mal gewann, bewies mit drei zweiten Plätzen hohe Konstanz. Von den 30 Punkten Vorsprung, mit denen Speed ins Finale gegangen war, blieben am Ende 19 Zähler übrig.



Beeindruckende Zahlen: Volkswagen Beetle GRC das Maß der Dinge

Das Volkswagen Team schrieb in der GRC-Saison 2017 ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte „Beetle goes America“. Die beiden 560 PS starken Beetle, die von Volkswagen of America ins Rennen geschickt werden und in Hannover von Volkswagen Motorsport entwickelt wurden, gewannen zusammen neun der zwölf ausgetragenen GRC-Veranstaltungen und holten 19 Podiumsplatzierungen. Seit dem Einstieg von Volkswagen in die GRC-Meisterschaft im Jahr 2014 schlagen für den Automobilhersteller aus Wolfsburg 27 Siege und 51 Podiumsplatzierungen zu Buche.



Red Bull Global Rallycross (GRC), Punktestände*

Fahrer-Wertung

1. Scott Speed (Volkswagen), 826; 2. Tanner Foust (Volkswagen), 807; 3. Steve Arpin (Ford), 743; 4. Sebastian Eriksson (Honda), 651; 5. Mitchell deJong (Honda), 640; 6. Oliver Eriksson (Honda), 601; 7. Chris Atkinson (Honda), 585; 8. Patrik Sandell (Subaru), 582; 9. Austin Dyne (Ford), 562; 10. Cabot Bigham (Ford), 473; 11. Austin Cindric (Ford), 102.

* Vorläufig.