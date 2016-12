Rallye-Nachrichten

Blu-ray Gruppe B - Ritt auf dem Feuerball

Darauf haben viele Fans sehnsüchtig gewartet: 30 Jahre nach dem Ende der Gruppe B setzt Helmut Deimel der wildesten und zügellosesten Ära des Rallyesports ein Denkmal.

„Gruppe B - Der Ritt auf dem Feuerball“ stellt die spektakuläre Action der über 500 PS starken Geräte in den Mittelpunkt und beleuchtet die rasante Entwicklung der Jahre 1983 bis 1986 im unnachahmlichen Stil des Österreichers.



Die Chronologie der Ereignisse wird immer wieder durch thematische Exkurse aufgelockert wie das Scheitern der High-Tech in Afrika, den Gipfelsturm am Pikes Peak oder einen Ausblick auf die geplante Gruppe S. Neben der Action auf den Wertungsprüfungen behandelt Deimel auch die Technik und die Hauptdarsteller jener Zeit. Von Walter Röhrl und Ari Vatanen über die vier Gruppe-B-Weltmeister bis hin zu den Teamchefs Jean Todt und Cesare Fiorio - Deimel hat für seine Hommage an diese Ära mit allen wichtigen Protagonisten gesprochen. Helmut Deimel setzt der Gruppe B ein filmisches Denkmal



Obwohl der 100-minütige Film auch die tragischen Unfälle zur Gruppe-B-Zeit thematisiert, steht die Faszination im Vordergrund. „Der Ritt auf dem Feuerball“ ist keine Blutoper. Es ist ein Rallyefilm, der unter die Haut geht. Helmut Deimel wirft mit seinem Rückblick auf die Gruppe B ein paar Steine hinterher, aber eine ganze Menge Rosen.

Der soeben neu auf deutsch und englisch veröffenlichte Film kostet € 27,90.



Technische Daten:

Format: Blu-ray

Bildformat: 16:9

Tonformat: Stereo

Laufzeit: ca. 100 Minuten

Sprache: Deutsch

FSK: Freigegeben ab sechs Jahren

Hersteller: Deimelfilm - weitere Filme von Helmut Deimel

Den Film " Gruppe B - Der Ritt auf dem Feuerball" jetzt bei Rallyandracing bestellen.