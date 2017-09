Neues vom Deimel - Vollgasakrobat Walter Röhrl - DVD/blu-ray

DVD/BlueRay: Walter Röhrl - Vollgasakrobat - von Helmut DeimelEs gibt wieder Neues von Helmut Deimel: Ab heute ist seine bisher 4. Film über Walter Röhrl im Handel. Der "Vollgasakrobat" folgt der "Evolution des Driftwinkels", "Gruppe B" und "Röhrls Katze". Alle Infos und der Videotrailer...

Hier finden Sie den Videotrailer

Der Kult um seine Person kennt keine Altersbeschränkung: Selbst im Alter von 70 Jahren wird Walter Röhrl von seinen Fans verehrt wie zu den Zeiten, als er vier Mal die Rallye Monte Carlo gewann, zwei Mal Rallye-Weltmeister wurde und den legendären Pikes Peak im 600 PS starken Audi S1 eroberte. Der "Vollgasakrobat" Walter Röhrl - DVD von Helmut Deimel



Die Triumphe auf den Wertungsprüfungen von der Akropolis bis zur Sanremo sind aber nur ein Teil von Röhrls Vita. Der Regensburger zählte auch auf der Rundstrecke zu den besten. Röhrl glänzte im Nebel von Arganil und auf der Nordschleife, er beherrschte den Lancia Beta Montecarlo Turbo ebenso wie den Lancia 037 und führte den Quattro auf dem vereisten Col de Turini ebenso zum Erfolg wie im Motodrom von Hockenheim.



Zu Röhrls rundem Geburtstags lässt Helmut Deimel den Allrounder mit einem neuen, 60-minütiges Werk hochleben. Für „Walter Röhrl - Vollgasakrobat“ tauchte Deimel tief in sein gigantisches Filmarchiv ein und zauberte viele Szenen hervor, die noch auf keiner seiner erfolgreichen DVDs zu sehen waren. „Ich kann versichern, dass der ‚Vollgasakrobat‘ auch für eingefleischte Röhrl-Fans noch einige Überraschungen parat hält“, verrät Deimel, der mit „Die Evolution des Driftwinkels Vol. 1+2“, „Röhrls Katze“ und „Gruppe B - Der Ritt auf dem Feuerball“ schon etliche Bestseller herausgebracht hat.



Der Österreicher beleuchtet in seinem neuesten Werk zwar vor allem die actiongeladene Karriere des Ausnahmefahrers. Darüber hinaus sprach er mit Röhrl selbst und hat als besonderes Schmankerl auch wieder eine Szene nachgedreht. Es geht um einen Ausflug mit Röhrls Rundstrecken-Teamkollegen Riccardo Patrese im Stratos, der in einer Nahtoderfahrung endete …

Technische Daten: - Format: PAL DVD - Regionalcode: 0 (Alle Regionen)

Bildformat: 16:9 - Tonformat: Stereo - Laufzeit: 61 Minuten Hauptfilm plus 20 Min. Bonusmaterial - Sprache: Deutsch - FSK: Ohne Altersbeschränkung

Videotrailer Walter Röhrl - Vollgasakrobat