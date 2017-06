sonstige & ehemalige ARC-Läufe

ARC - Waldviertel Rallyesprint: Gewitter bei Blitz-Rallye ?

Für den neu ins Leben gerufenen Waldviertel Rallyesprint am Samstag, dem 3. Juni, in Langenlois werden sommerliche Temperaturen und mögliche Gewitter prognostiziert / Das eintägige Event zählt als dritter Saisonlauf zur Austrian Rallye Challenge (ARC).





Alles steht, alles wartet – das Waldviertel, präzise gesagt Langenlois, freut sich auf die Rallyestars. Aber nicht wie gewohnt hinsichtlich der Rallye Waldviertel, die traditionell auch heuer erst im November als letzter Lauf zur Österreichischen Staatsmeisterschaft (ORM) über die Bühne geht. Nein, es ist eine völlig neu ins Leben gerufene Drift-Action, die da am kommenden Samstag zu Mittag vor dem Schloss Haindorf in Langenlois gestartet und nach nur sechs Stunden dort auch wieder beendet wird. Der Waldviertel Rallyesprint zählt zur Austrian Rallye Challenge (ARC) und bietet so manchem Piloten auch die passende Gelegenheit, einen aussagekräftigen Schottertest für die in drei Wochen folgende Schneebergland-Rallye, die zur ORM zählt, durchzuführen. 53 Piloten, unter ihnen Topstar und Staatsmeister Hermann Neubauer, werden erwartet. Drohen den Piloten - hier Gerald Rigler - Gewitter bei der Premiere des Waldviertel Rallyesprints ?

Foto: Walter Vogler



Wettkampfmäßig gefahren wir beim Rallysprint auf den zwei schönsten von der Waldviertel-Rallye her bekannten Sonderprüfungen Gföhl und Manhartsberg. Diese beiden Wertungsabschnitte müssen je drei Mal bewältigt werden. Auf die Fans wartet daher ein garantiertes Spektakel, wenn die Asse mit ihren Autos, vom World Rallye Car (Hermann Neubauer) über die R5-Boliden (Gerald Rigler/Ford Fiesta, Kurt Göttlicher/Citroen DS3) bis zu den verschiedensten PS-Raketen (Hermann Gassner/Mitsubishi Evo X, Hermann Haslauer/Subaru Impreza WRX, Michael Kogler/Citroen DS3 R3, Christoph Zellhofer/Suzuki Swift S1600 etc.) über den Schotter donnern. Stichwort Donner – dieser könnte sich mit den Protagonisten in ihren fliegenden Kisten eventuell ein kurzfristiges Duell liefern. Zu den prognostizierten sommerlichen 28 Grad Lufttemperatur könnte sich nämlich auch das eine oder andere Gewitter für die Erstlingsrallye in Langenlois interessieren.



Der Waldviertel Rallyesprint powered by rallyechallenge.com zählt nach der Schneerosen-Rallye in Raabs und der Braustadt Burg Rallye in Zwettl als dritter Saisonlauf sowohl zur ARC als auch zur Niederösterreich Rallye Trophy. Gestartet wird der Premierenlauf am Samstag, dem 3. Juni, um 12.15 Uhr vor dem Schloss Haindorf in Langenlois, wo sich auch das Ziel um 18.15 Uhr befindet.



Zeitplan des Waldviertel Rallyesprints, Samstag, 3. Juni 2017

12.15 Uhr Start der Rallye im Schloss Hainfeld

12.38 Uhr SP 1 Gföhl 7,60 km

13.16 Uhr SP 2 Manhartsberg 10,50 km

13.51 Uhr Service In, Schloss Hainfeld

14.49 Uhr SP 3 Gföhl 7,60 km

15.27 Uhr SP 4 Manhartsberg 10,50 km

16.02 Uhr Service In, Schloss Hainfeld

17.00 Uhr SP 5 Gföhl 7,60 km

17.38 Uhr SP 6 Manhartsberg 10,50 km

18.15 Uhr Ziel der Rallye im Schloss Hainfeld