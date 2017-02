Rallye Rebenland

Rallye Junior-EM Champion Marijan Griebel im Rebenland

Marijan Griebel - der Rallye-Junior Europameister des Jahres 2016, nimmt als Vorbereitung auf die Azoren-Rallye zusammen mit Copilot Stefan Kopczyk in einem Skoda Fabia R5 vom Team BRR an der Rebenland-Rallye teil.

Volle Kraft voraus, lautet das Motto von Rallye-Junior-Europameister Marijan Griebel. Verständlich, bleiben dem schnellen Pfälzer nur noch vier Wochen bis zur Azoren-Rallye (30. 3. - 1. 4.), dem spektakulären Auftakt zur diesjährigen Rallye-Europameisterschaft auf der gleichnamigen und zu Portugal gehörenden Inselgruppe im Atlantik. Doch statt erneut die Nachwuchskategorie im kleinen Fronttriebler aufzumischen, wird der kontinentale Nachwuchschampion künftig mit einem R5-Turbo-Allradler in der Topklasse antreten. Marijan Griebel, zusammen mit Stefan Kopczyk Start bei der Rebenland-Rallye 2017 als Vorbereitung für die Azoren-RallyeDass sich Griebel vor der etablierten Konkurrenz nicht verstecken braucht, bewies der 27-jährige Polizeikommissar beim letztjährigen EM-Finale auf Zypern: Obwohl erstmals am Steuer eines leistungsstarken R5, stürmte er auf Anhieb auf Gesamtrang zwei. Daran will Marijan Griebel nun anknüpfen. Denn mindestens ebenso groß wie die neue Herausforderung, ist sein Wille und seine Zielstrebigkeit.



Für seine Debütsaison in Europas Topliga kann Marijan Griebel auf ein bewährtes und starkes Umfeld bauen. Angefangen bei Copilot Stefan Kopczyk. Schon im Vorjahr wies ihm der 35-jährige Heilbronner zuverlässig den Weg und nimmt diese Saison auch im Skoda Fabia R5 Platz. Betreut wird der Klassenprimus aus Tschechien vom österreichischen BRR-Einsatzteam rund um Rekord-Landesmeister Raimund Baumschlager. In dessen Heimat bereitet sich das deutsche Duo auch auf die bevorstehende Saison vor. Statt Testfahrten nutzen Griebel/Kopczyk die am 17./18. März 2017 in der Steiermark stattfindende Rebenland-Rallye, um sich unter Wettbewerbsbedingungen auf die kommenden EM-Läufe einzustimmen.



Das sagt Marijan Griebel: „Ich bin überglücklich und kann's kaum erwarten, dass es jetzt los geht. Kaum einer kann sich vorstellen, wie intensiv wir die vergangenen Wochen und Monate gearbeitet haben, um auf privater Basis so ein Programm auf die Beine zu stellen. Ein Riesendank geht an Armin Kremer für seine langjährige und intensive Unterstützung. Marijan Griebels Skoda Fabia R5 - Team BRR Aber auch an die ADAC Stiftung Sport für ein weiteres Jahr als Förderpilot, sowie an alle anderen Partner, die mir nun helfen, den nächsten großen Schritt zu machen. Die Zypern-Rallye ist schon ein knappes halbes Jahr her. Da ist doch klar, dass ich mich wahnsinnig freue, endlich wieder in ein so tolles und grandioses Auto wie den Skoda Fabia R5 einsteigen zu dürfen. Zusammen mit Armin Kremer und Raimund Baumschlager haben wir uns dazu entschieden, zur Saisonvorbereitung bei der Rebenland-Rallye an den Start zu gehen. Sie liegt nicht nur vor der Haustüre des BRR-Einsatzteams, sondern bietet sehr selektive Asphaltstrecken und reichlich Wertungskilometer. So können Stefan und ich uns schnell wieder ans Wettbewerbstempo gewöhnen. Andererseits wollen wir den Testlauf nutzen, um viel auszuprobieren. Dabei werden wir nicht auf die Konkurrenz schauen. Das heben wir uns für die EM-Läufe auf, denn dort zählt's."

Über Marijan Griebel: (27), geboren am 18.05.1989, Wohnort: Hahnweiler/D.

Beruf: Polizeikommissar, Hobbys: Tennis, Fußball, Trial



2009: erste Rallye

2010: Saar-Pfalz Rallye-Meister

2011: Sieger Division 5, Deutsche Rallye Meisterschaft (DRM)

2012: Gesamtsieger HJS Diesel Rallye Masters, 2. Platz ADAC Junior Cup

2103: Gesamtsieger ADAC Opel Junior Cup, 2. Platz ADAC Opel Cup

2014: Klassensiege Deutsche Rallye Meisterschaft (DRM), Opel Werksfahrer

2015: 3. Platz Rallye-Junior-Eurpoameisterschaft, Opel Werksfahrer

2016: Rallye-Junior-Eurpoameister, Opel Werksfahrer