Rallye Schneebergland

Baumschlager zündet den VW Polo R WRC erstmals auf Schotter

Raimund Baumschlager startet bei der Schneebergland-Rallye 2017 erstmals mit dem VW Polo R WRC auf Schotter.

Nach achtwöchiger Pause wird die Österreichische Rallyemeisterschaft am kommenden Samstag mit der Schneebergland Rallye fortgesetzt. Raimund Baumschlager setzt dabei zum zweiten Mal in diesem Jahr den Volkswagen Polo R WRC, den Weltmeisterboliden der Saison 2016, ein. Raimund Baumschlager startet bei der Schneebergland-Rallye 2017 erstmals mit dem VW Polo R WRC auf Schotter

Foto: Hansjörg Matzer/Agentur Autosport.atDa der vierte von sieben Meisterschaftsläufen allerdings nahezu zur Gänze auf Schotter ausgetragen wird, bedeutet das für Österreichs Rekordstaatsmeister wieder absolutes Neuland: „Wir haben so gut wie keine Erfahrung mit diesem Auto auf diesem Untergrund und müssen uns erst an die richtige Abstimmung herantasten“ erzählt Baumschlager, der vor der Rallye am Mittwoch und Donnerstag noch zwei Tests absolvieren wird.



Zur körperlichen Vorbereitung auf die Schneebergland Rallye nutzte Baumschlager in den letzten Tagen die Berge rund um seinen Heimatort Rosenau am Hengstpass: „Wir waren auf der Kampermauer, dem Mannsberg und auf einigen anderen Gipfel in der Umgebung. Ich bin topfit und freue mich riesig, dass es endlich wieder weiter geht mit der Meisterschaft“, ist Baumschlager, der wieder mit Co Pilot Pirmin Winklhofer an den Start gehen wird, voller Tatendrang.



Baumschlager wird bei der Eintagesveranstaltung das Teilnehmerfeld von nur 27 Startern mit Startnummer 1 anführen. Das ist auf Schotter alles andere als ein Vorteil, da sich zu diesem Zeitpunkt noch viele, lose Steine auf der Idealli-nie befinden. „Ich weiß nicht, wie mir diese Ehre zu Teil geworden ist“, nimmt der Oberösterreicher die Einteilung mit Humor.



Start: Samstag, 24. Juni 2017, 9:00 Rohr im Gebirge

Ziel: Samstag, 24. Juni 2017, 17:00 Rohr im Gebirge