Wechselland: Erneutes Unfallpech für Tamara Molinaro in Österreich

Tamara Molinaro hat gegenwärtig eine kleine Pechsträhne zu bewältigen. Mit großer Vorfreude und hochmotiviert in die OPEL Wechselland Rallye rund um Pinggau in der Steiermark gestartet, war der Auftritt der jungen Italienerin nach einem Ausritt in der dritten Wertungsprüfung am Freitag leider bereits früh beendet.



Während Tamara und ihre österreichische Beifahrerin Ursula Mayrhofer unverletzt blieben, wurde der von Raimund Baumschlagers BRR-Mannschaft vorbereitete Opel ADAM R2 zu stark beschädigt, um ihn vor Ort für einen Restart am Samstag wiederherzustellen. Erneutes Unfallpech für Tamara Molinaro in Österreich - Foto: Harald Illmer/Red Bull Content Pool



„Natürlich bin ich sehr frustriert“, ärgerte sich die 19-Jährige aus Moltrasio am Comer See. „Die Bedingungen waren extrem schwierig, es war neblig, regnerisch und der Asphalt sehr rutschig. Ich war nur ein bisschen zu spät auf der Bremse. Sofort blockierten die Räder, und der Wagen rutschte geradeaus in einen tiefen Graben und überschlug sich. Ein Fehler, wie er nicht passieren sollte – aber eben im Rallyesport bei den sich rasch ändernden Bedingungen leicht passieren kann. Dennoch war es ein schrecklicher Tag.“



Nun heißt es für Tamara „Wunden lecken“, den Kopf freibekommen und sich mit neuem Elan der nächsten großen Aufgabe stellen. Denn schon am kommenden Wochenende steht auf Gran Canaria der zweite Lauf zur Rallye-Junior-Europameisterschaft 2017 mit dem Opel Rallye Junior Team auf dem Programm..