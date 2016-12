Formel 1

Michael Schumacher und die liebe Presse

Michael Schumacher, ein Deutscher, ein Kerpener, ein Mann wie du und ich. So kam der gebürtige NRW´ler bei seinen Fans jedenfalls immer rüber. Als Rennfahrer konnte er eine unvergleichliche Karriere hinlegen. Vielleicht keine Karriere die Niemand mehr wiederholen kann.

Es wird sich aber wohl so schnell keiner mehr so tief in die Herzen der Fans fahren wie Michael Schumacher es geschafft hat. Schumacher, das ist bis heute nicht nur ein Nachnahme sondern ein echtes Gefühl.

Ein einzelner Mann dessen Karriereverlauf gereicht hat um bei Formel Eins Fans ein Gefühl auszulösen, wie bei anderen die Fußball WM. Ein einzigartiger Held , das ist „unser Michael“ auf jeden Fall. Michael Schumacher & Stirling Moss

Foto: Archiv Autosport.at

Aus diesem Grund war sein schwerer Skiunfall auch ein Schlag für ganz Deutschland. So schnell kann eine Karriere, ein Leben ein ganzes Gefühl einfach vorbei sein. Allerdings muss man dazu sagen das sich Familie und Managment von Michael Schumacher vorbildlich verhalten haben. Kaum Infos sind an die Öffentlichkeit geraten und nur sporadisch wurden Kleinigkeiten bekannt. Dennoch wurden immer wieder Meldungen geschrieben, Fotos veröffentlicht und viele Dinge bekannt, die eigentlich keiner wissen sollte.

Von Presseseite aus wundert man sich immer wieder wenn man als „Lügenpresse“ beschimpft wird. Gerade aktuell sind wieder Ermittlungen gestartet worden, weil Michael Schumacher offenbar heimlich in seinem Haus in Genf fotografiert worden ist. Die Aufnahme sei „in seinem äußerst persönlichen Lebensbereich“ aufegenommen worden sein, so die Staatsanwaltschaft Offenburg, die diesen Vorfall offiziell bestätigte.

Skiunfall jährt sich heute zum dritten Mal

Der Gesundheitszustand Michael Schumachers wird von seiner Familie und seinem Managment seit seinem Skiunfall am 29.Dezember 2013 geheim gehalten. Seit diesem Zeitpunkt gibt es auch offiziell keinerlei Bilder mehr von Michael, zumindest nicht in der Presse. Diesen Schritt respektieren die meisten Medien, selbst RTL soll den Kauf des Bildes abgelehnt haben.

Aus rechtlicher Sicht würde jede Aussage zum Gesundheitszustand „den Umfang seiner Privatsphäre auf Dauer verringern“ gab die ehemalige Sprecherin und langjährige Managerin des 47 jährigen zweifachen Familienvaters bekannt.



Ein Bild aus besseren Tagen: Michael Schumacher und Sebastian Vettel beim Race of Champions 2012

Foto: Archiv Autosport.at/michael-schumacher.deDiese Haltung ist nicht nur im Sinne seiner Familie sondern auch im Einklang mit der Haltung Michael Schumachers. Auch wir können natürlich verstehen das zum aktuellen Zeitpunkt niemand Infos herausgeben möchte. Würde jemand jetzt sagen: „Ja Michael geht es wieder ganz gut, es ist auf einem guten Weg und kann fast wieder normal leben“ dann würden sich sicherlich sofort alle auf den Formel-Eins Helden stürzen, Infos und Fotos haben wollen.

Schlimmer kann es eigentlich nur werden wenn gegenteilige Infos herauskämen. Sollte die schwere Kopfverletzung aber bleibende Schäden hinterlassen haben oder zumindest schwere aktuelle Schäden, dann würde jeder unnötige Stress, der sofort eintreten würde, sobald die Presse Wind davon bekommen würde, jedwede Genesung auf Dauer behindern. Von daher sind wir da auf der Seite von Michael Schumacher. Natürlich wüssten auch wir gerne wie es unserem Formel 1 Helden geht, aber sicherlich nicht um jeden Preis!



Uns bleibt die Hoffnung darauf dass es irgendwann in der Zukunft dann einmal eine offizielle Verlautbarung seitens Michael Schumachers Management gibt die uns dann positiv überrascht. Bis dahin verweisen wir auf eine neue Internet-Seite welche von Michael Schumachers Sprecherin Sabine Kehm verantwortet wird: Keep Fighting.

Text: Dirk Hartung/Stephen Benton

Fotos: Offizielle Michael Schumacher Homepage