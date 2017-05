Schuberth SF1 Pro: Neue Maßstäbe in der F1 mit gerade einmal 1.150 Gramm

Er ist der neue Superlativ im Automobil-Rennsport: Der SCHUBERTH SF1 PRO setzt mit einem Gewicht von nur noch 1.150 Gramm neue Maßstäbe.



Als einer der leichtesten Rennhelme der Welt ist der SF1 PRO nicht nur ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für die neue Formel 1-Ära mit ihren massiv höheren g Kräften. Auch Semi-Profis und ambitionierte Piloten anderer Automobilsport-Kategorien profitieren von modernster SCHUBERTH Technologie. Der SCHUBERTH SF1 PRO setzt mit einem Gewicht von nur noch 1.150 Gramm neue Maßstäbe

Foto: JayJayMR



Im Spitzenmotorsport macht jede Hundertstelsekunde einen Unterschied – und jedes Gramm Gewicht. Mit dem neuen SF1 PRO stellt SCHUBERTH Profi-Rennfahrern einen Helm zur Verfügung, der durch konsequenten Leichtbau ihre Nackenmuskulatur noch weniger belastet als der bereits sehr leichtgewichtige SF1. Weniger Fliehkräfte bedeuten geringere Belastung und Ermüdung. Dies trägt zu höherer Konzentration und letztlich besserer Performance bei – sei es bei den ultraschnellen Kurvengeschwindigkeiten und hohen g-Kräften der aktuellen Formel 1, auf Langstrecken-Stints im Sportwagen, in Nachwuchsformeln oder im GT- und Tourenwagensport.



Bei der Entwicklung des neuen SF1 PRO setzte SCHUBERTH seine jahrzehntelange Formel 1-Erfahrung um. Der Helm wiegt rennfertig ab 1.150 Gramm und liegt damit bis zu 150 Gramm unter dem Gewicht des SF1. Die Schale aus Carbon-Verbundstoffen wurde komplett neu gestaltet und bietet noch weniger Angriffspunkte für den Fahrtwind. Gleichzeitig optimierte SCHUBERTH die Lufteinlässe und die Luftführung im Helm. Die Innenschale aus energieabsorbierendem Spezialschaumstoff wurde an den Seiten etwas schlanker ausgeführt, was das Aufsetzen erleichtert und die Belüftung verbessert. Zugleich schirmt das neue Innenfutter den Piloten besser gegen Motorgeräusche ab, enthält integrierte Kabelkanäle für die Kommunikation – und ist zudem leichter als das des Vorgängers.



Der SCHUBERTH SF1 PRO lässt sich mit mehreren Visieroptionen, Belüftungslösungen und Spoilerdesigns an unterschiedliche Rennkategorien anpassen. Auf Wunsch ist er im Carbon-Look erhältlich.



Foto: JayJayMRDie Formel 1-Piloten Nico Hülkenberg, Felipe Massa, Sergio Perez und Pascal Wehrlein nutzen den SCHUBERTH SF1 PRO seit Saisonbeginn. In der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC vertraut unter anderem der Langstrecken-Weltmeister von 2015, Timo Bernhard, auf den wohl leichtesten Automobilsport-Helm der Welt. Timo Bernhard, der den Entwicklungsprozess des SF1 PRO mit vielen Anregungen begleitet hat, trägt deswegen den allerersten Helm mit der Seriennummer 1: „Gerade im Langstrecken-Rennsport tragen wir Fahrer unseren Helm über eine längere Zeit. Bei den 24 Stunden von Le Mans sind wir teilweise über drei Stunden nonstop im Einsatz – da muss der Helm zu 100 Prozent sitzen und mehr oder weniger ein Teil von mir werden. Dabei spielt das Gewicht natürlich eine große Rolle, und speziell in diesem Punkt hat mich der neue SCHUBERTH Helm voll überzeugt. Er ist gut 200 Gramm leichter und entlastet dadurch insbesondere die Nackenmuskulatur, denn in den extremen Highspeed-Kurven wirken auf uns Querbeschleunigungen von über 4g ein. Der weiterentwickelte, nochmals leichtere Schuberth Helm erleichtert uns Fahrern die Arbeit und sorgt so für eine Steigerung der Performance.“

Die Features des ultraleichten SCHUBERTH SF1 PRO

Die Helmschale des neuen SCHUBERTH SF1 PRO besteht aus Carbon- und Carbon-Aramid-Hybridgewebe nach Luftfahrt-Spezifikationen. Das Material wird im Autoklaven verdichtet und gehärtet. Auf Wunsch liefert SCHUBERTH den SF1 PRO im puren Carbon-Look mit mattem oder glänzendem Decklack aus. Das Design der Helmschale hat der deutsche Premiumhersteller in intensiven Windkanal-Testreihen aerodynamisch optimiert. Ergebnis: Der SF1 PRO erzeugt keinen Auftrieb und weist dank akribischer Feinarbeit an Außen- und Innendesign eine ausgewogene aerodynamische Balance auf.



Das drei Millimeter starke Polycarbonat-Visier ist beschusssicher gemäß der anspruchsvollsten FIA-Helm-Norm. Dank des Doppellinsen-Systems bleibt das Visier absolut beschlagfrei. Die zweistufige Einwegverriegelung ist zentral positioniert – so schließt das Visier stets symmetrisch und damit sicher. Es sind unterschiedliche Visier-Tönungen mit und ohne Verspiegelungen erhältlich.



Durch zahlreiche Ausstattungsoptionen lässt sich der neue SCHUBERTH SF1 PRO für die unterschiedlichen Anforderungen im Formel-, Prototypen-, GT-, Tourenwagen- und Rallye-Sport konfigurieren. So sind für den Einsatz in geschlossenen Rennfahrzeugen ein Halbvisier sowie ein Visier ohne Verriegelungsmechanismus geplant. Als zusätzliche Leichtbau-Option steht ein Visier ohne Doppellinse zur Verfügung. Formelpiloten können ihren SF1 PRO mit einem Aerodynamik-Kit aus Carbon-Spoilern passgenau optimieren.



Die Lufteinlässe für die Oberseite des Helms sind ebenfalls aus Carbon erhältlich. An der Vorderseite des SF1 PRO können optional zusätzliche Lufteinlässe installiert werden. Bis zu zwölf Lufteinlässe und sechs Auslässe führen zu einer vorbildlichen Zirkulation: Bei 100 km/h in einem offenen Fahrzeug strömen bis zu 14 Liter Frischluft pro Sekunden durch den Helm.



Die Innenschale aus dem energieabsorbierenden Spezialschaumstoff EPS (Expanded Polysterene) konstruierte SCHUBERTH völlig neu. Schmalere Wangenpolster erleichtern das Aufziehen und verbessern die Belüftung. Die Wangenpolster sind auswechselbar und können individuell auf unterschiedliche Kopfformen angepasst werden. Neu sind die in die EPS-Schale integrierten Kabelkanäle z. B. für die Funkkommunikation mit der Box. Für das Innenfutter verwendet SCHUBERTH feuerhemmendes Nomex®, der Kinnriemen mit dem im Rennsport vorgeschriebenen Doppel-D-Verschluss besteht aus ebenfalls feuerhemmendem Kevlar®.



Mit dem neuen SF1 PRO spricht der deutsche Traditionshersteller nicht nur Vollprofis in den weltweiten Topkategorien wie Formel 1, den Formeln 2, 3 und 4, WEC, WTCC, WRX usw. an, sondern ausdrücklich auch Semi-Profis und ambitionierte Amateure in den unterschiedlichsten Motorsportdisziplinen. Der SCHUBERTH SF1 PRO erfüllt die Standards FIA 8860-2010 und Snell SA2015. Er hat eine H.A.N.S.-Anbindung gemäß der FIA-Norm 8858-2010.