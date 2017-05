Die Formula Unas 2017 stehen fest - 50 Mädels aus A & D ausgewählt

Alle motorsportbegeisterten jungen Damen waren erneut aufgerufen, sich beim Projekt Spielberg als Formula Unas zu bewerben. 50 haben es geschafft, in Kombination mit einem Online-Voting, die hochkarätig besetzte Jury zu beeindrucken.



In fescher, typisch österreichischer Tracht werden die Botschafterinnen des „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2017“ von 7. bis 9. Juli auf dem Red Bull Ring in die Königsklasse des Motorsports eintauchen. An einem unvergesslichen Wochenende treffen sie die Stars der Formel 1 hautnah und tragen wertvolles regionales Brauchtum in alle Welt hinaus! Aus allen neun Bundesländern und aus Deutschland stammen die Grid Girls, die das Paddock im Dirndl erobern werden – und hier sind sie: www.projekt-spielberg.com/formulaunas. 50 Formula Unas für den Austria GP 2017 stehen fest

Formula Unas Sandro Zangrando/Red Bull Content Pool



Mit dem Formel-1-Auftakt am 26. März in Melbourne war der Startschuss für die Bewerbungsphase der Formula Unas 2017 gefallen. Zum vierten Mal in Folge hat das Projekt Spielberg nach jungen Damen gesucht, die beim „Formula 1 Großer Preis von Österreich“ den Piloten zur Seite stehen und in maßgeschneiderten Dirndln die schönsten Seiten der Königsklasse auf dem Red Bull Ring repräsentieren. Rund 1.000 motorsportbegeisterte Ladies wollten sich diese einmalige Chance nicht entgehen lassen.



Für das Online-Voting hatten sich zunächst 100 Bewerberinnen qualifiziert. Mit den Stimmen ihrer Fans und in Kombination mit dem Urteil der Formula-Unas-Jury 2017 – Dr. Monika Primas (Geschäftsführerin Steirisches Heimatwerk), Red Bull Racing Pilot Max Verstappen, Barbara Klapper (Marketing Managerin Schwarzkopf Professional) und Sophie Forster (Lifestyle-Bloggerin www.sophiehearts.com) – haben es schließlich 50 in die Startaufstellung des Österreich-GP 2017 geschafft!



Von 7. bis 9. Juli tauchen die Formula Unas in die faszinierende Welt der Königsklasse ein

Foto: Red Bull Content PoolWeltweite Bühne für kostbare Traditionen. Beim Anblick der Formula Unas erkennen Millionen von Zuschauern rund um den Globus sofort, dass die Formel 1 in der Steiermark gastiert. „miss lillys hats“ schmückt die Grid Girls mit Blumenkränzen und mit großer Hingabe setzt das Steirische Heimatwerk seit 2014 die Botschafterinnen des Grand Prix von Österreich mit handgefertigten Dirndln in Szene. In diesem Jahr kommt der „Steirische Leibkittl“ im internationalen Rampenlicht zur Geltung. Farbe und Musterung variieren je nach Rennstall, den jeweils vier Formula Unas repräsentieren. „Besonderer Wert wird auf Authentizität gelegt. So werden alle Trachten nach traditionellen Vorlagen in der Schneiderei des Steirischen Heimatwerkes in Graz genäht“, ist Dr. Monika Primas ist überzeugt, dass die Finalistinnen einen wichtigen Beitrag leisten, um die Schönheit wertvollen steirischen Brauchtums in die Welt hinauszutragen.



Faszinierende Welt der Motorsport-Königsklasse hautnah. Von 7. bis 9. Juli tauchen die Formula Unas in die faszinierende Welt der Königsklasse ein, erleben die besten Partys und sind natürlich auch bei den Konzerten am Freitag- und Samstagabend live dabei! Im Dirndl und mit ihrem Charme werden sie das Formel-1-Paddock binnen kürzester Zeit erobert haben. Der typisch österreichische Blickfang verzaubert Piloten gleichermaßen wie natürlich auch die Fans. Auf ihre Aufgabe werden die Botschafterinnen des „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2017“ bestens vorbereitet. An den Teambuilding-Tagen Ende Mai lernen sie den Red Bull Ring kennen, blicken hinter die Kulissen der Rennstrecke und bekommen einen ersten Eindruck davon, was sie erwartet. Die 50 Formula Unas sind in allen neun Bundesländern Österreichs zuhause, wobei die Steiermark mit zwölf Vertreterinnen die größte Abordnung stellt, und zwei junge Damen stammen aus Deutschland: www.projekt-spielberg.com/formulaunas.