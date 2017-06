Mensch & Machine: Der F1 GP in Spielberg präsentiert Le Mans Legenden

Internationale Rennsport-Idole und Le-Mans-Champions ergreifen bei der Legends Parade im Rahmen des F1 GP Austria in Spielberg das Volant von atemberaubenden Siegerfahrzeugen und zigtausende Racing-Fans schwelgen in Erinnerungen.

Der „Formula 1 Großer Preis von Österreich“ versetzt das Murtal von 7. bis 9. Juli erneut in den Ausnahmezustand und auch bei seiner vierten Auflage auf dem Red Bull Ring darf das emotionale Highlight des Rennwochenendes nicht fehlen. Internationale Rennsport-Idole und Le-Mans-Champions ergreifen bei der Legends Parade das Volant von atemberaubenden Siegerfahrzeugen und zigtausende Racing-Fans schwelgen in Erinnerungen. 2017 freuen sich unter anderen Jean Alesi, Gerhard Berger, Tom Kristensen, Helmut Marko, Hans-Joachim Stuck, Dieter Quester oder Mark Webber auf einen wilden Ritt mit neun der schönsten und begehrenswertesten Autos in der Geschichte des Le-Mans-Klassikers. 2017 freuen sich unter anderen Jean Alesi, Gerhard Berger, Tom Kristensen, Helmut Marko, Hans-Joachim Stuck, Dieter Quester oder Mark Webber auf einen wilden Ritt mit neun der schönsten und begehrenswertesten Autos in der Geschichte des Le-Mans-Klassikers

Foto: Porsche



Formel 1 und Le Mans auf dem Red Bull Ring vereint. Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans zählt gemeinsam mit dem Indianapolis 500 Rennen, dem Formel 1 Grand Prix von Monaco oder dem F1 Weltmeistertitel zum „Grand Slam“ des internationalen Automobilrennsports. Bislang hat nur ein Ausnahme-Könner das Kunststück geschafft, alle drei Rennen und die WM zu gewinnen: der britische Rennfahrer Graham Hill. Dass während des Österreich-GP 2017 gemeinsam mit der Formel 1 auch Le-Mans- Feeling aufkommt, dafür sorgt die Legends Parade in diesem Jahr. Rennfahrer-Ikonen werden in legendären Boliden dieses prestigeträchtigen Rennens am Spielberg Motorsport-Geschichte aus vier Jahrzehnten in Erinnerung rufen. Vom offenen Zwölfzylinder-BMW mit 580 PS über den Porsche 917K, die Porsche 936 und 962c, den Ferrari 512S und den Bentley Speed 8 bis hin zum Audi R18 der letzten Generation mit V6-Motor und über 500 PS werden auf dem Red Bull Ring Racing-Träume wahr!



Helmut Markos Sieger-Porsche von 1971 am Spielberg. Der Porsche 917K, mit dem Helmut Marko 1971 Le Mans gewonnen hat, ist derzeit nicht fahrtauglich, wird aber in der F1 Fan Zone ausgestellt sein. Gas gibt der Red Bull Racing Motorsportberater natürlich trotzdem höchstpersönlich, und zwar im 1970er-Modell – ebenso 12 Zylinder, 580 PS, und mit einem radikalen aerodynamischen Layout eine unschlagbare Kombination Anfang der 70er-Jahre! Dr. Marko, der 1971 ganze 14 der 24 Stunden hinter dem Steuer Schwerstarbeit verrichtete und während des Rennens vier Kilogramm Gewicht verlor, erinnert sich: „Es war ein Traumauto, wenn die Abstimmung gut war. Sehr kritisch bei Wind. Ich achtete auf die Flaggen, um je nach dem Wind auf der Geraden gegenzusteuern. Nach dem Rennen konnte ich nicht einmal mehr einen Telefonhörer halten, weil die linke Hand von der Gangschaltung komplett verkrampft war. Ich hatte Brandblasen am linken Fuß vom heißen Bremspedal, aber es war ein unglaubliches Glücksgefühl nach dem Sieg und es ist gleich zwölf Stunden weiter gegangen mit Empfängen und Feiern!“



Ultimativer 24-Stunden-Test für Mensch und Maschine. Zu den internationalen Motorsport-Helden, die 2017 in beherzter Manier über den Red Bull Ring heizen, zählt auch der australische WEC-Champion 2015, Mark Webber, mit einem Porsche 919 Hybrid: „Le Mans muss nicht erst vorgestellt werden. Es ist eines der größten Autorennen der Welt und ein sensationeller 24-Stunden-Test für Mensch und Maschine. Für mich ist es ein Highlight in diesem Jahr, auf dem Red Bull Ring mit diesem speziellen Auto einer der Piloten der Legends Parade sein zu dürfen, mit dem ich so viele großartige Erinnerungen verbinde.“



F1 GP AUT 2017 Legends Parade Bentley Speed 8 c Bentley

Foto: BentleyFür Gerhard Berger geht Wunsch in Erfüllung. Ebenfalls schöne Erinnerungen hat die österreichische Rennsport-Legende Gerhard Berger als damaliger Teamchef an den BMW V12 LMR, das Siegerauto von 1999: „Nach meinem Wechsel als Fahrer ins Management war Le Mans mein erstes Projekt in leitender Funktion. Der Sieg hat bis heute eine ganz besondere emotionale Bedeutung für mich. Seit diesem Tag bin ich immer ganz begeistert, wenn ich das Auto irgendwo sehe. Da spielt die Mischung aus dem Le-Mans-Sieg und der beeindruckenden Optik mit. Ich habe mir immer gewünscht, mit diesem Auto einmal selber zu fahren und bei der Legends Parade geht dieser Wunsch endlich in Erfüllung!“



Hans-Joachim Stuck im Siegerauto von 1987. Auf ein Wiedersehen mit dem Boliden von damals freut sich auch das deutsche Motorsport-Idol Hans-Joachim Stuck: „Die diesjährige Legendenparade am Red Bull Ring wird sicher wieder ein echtes Highlight. Das 24-Stunden-Rennen in Le Mans zählt zu den drei wichtigsten Rennen der Welt und dort zu gewinnen ist etwas ganz Besonderes. Ich freu' mich schon riesig, mit meinem Siegerauto von 1987 einige Runden drehen zu können!“



Tom Kristensen pilotiert Audi R18. Der dänische Rennfahrer Tom Kristensen hat die Ehre, bei der Legends Parade 2017 mit dem Original Siegerfahrzeug des WEC Rennens in Bahrain 2016 Gas zu geben: „Die sechs Buchstaben ,Le Mans’ lassen den Puls jedes Motorsport-Enthusiasten rund um den Globus steigen. Bei Tag und Nacht, bei Regen und Hitze, unglaubliche Geschwindigkeiten, das ist Le Mans und die Heimat der Langstrecke. Ich liebe Le Mans vor allem auch wegen der leidenschaftlichen Fans, der einzigartigen Atmosphäre, der Tradition und wegen des Vermächtnisses für den Rennsport. So viele Teams, Fahrer und Autos haben sich diesem Wettkampf gestellt, haben Motorsport-Geschichte geschrieben und wurden zu Legenden.



Das Geheimnis, um den härtesten Test von Mann und Maschine auf der Langstrecke zu gewinnen, sind die völlige Hingabe und der Fokus jedes einzelnen Teammitgliedes und perfektes Teamwork. Das ist er einzige Weg, sich der Herausforderung der ,Großen Alten Dame des Motorsports’ zu stellen. Le Mans ist das Allerhöchste!“ Mit der österreichischen Rennstrecke ist Tom Kristensen bestens vertraut: „Auf alle Fälle freue ich mich, mit legendären Autos und großartigen Fahrern des größten Rennens an der Legends Parade teilnehmen zu dürfen. Ich bin alt genug, um sowohl am Österreichring, als auch am A1 Ring und am Red Bull Ring gefahren zu sein und freue mich schon auf das Grand-Prix-Wochenende in Österreich mit dem wunderschönen Kurs in dieser tollen Umgebung!“



Legends Parade 2017 – Piloten & Fahrzeuge:

Jean Alesi (FRA / Ferrari 512S, 1969), Gerhard Berger (AUT / BMW V12 LMR, 1999), Neel Jani (CH / Porsche 936, 1981), Tom Kristensen (DEN / Audi R18 612, 2016), Helmut Marko (AUT / Porsche 917K, 1970), Dieter Quester (AUT / BMW 3,0 CSL, 1973), Guy Smith (GBR / Bentley Speed 8, 2003), Hans-Joachim Stuck (GER / Porsche 962c, 1986/1987), Mark Webber (AUS / Porsche 919 Hybrid, 2017); Porsche 917K, Baujahr 1971 (in der F1 Fan Zone ausgestellt)



Unvergessliche Momente beim Österreich-GP. Zusätzlich zur vierten Legends Parade ist beim „Motorsport-Festival zum Anfassen“ mit F1-Stars auf dem „Styrian Green Carpet“, dem Public Pitlane Walk, Air- und Stuntshows, Safety-Car-Fahrten oder den Ö3 Konzerten ein umfangreiches Rahmenprogramm garantiert. Kinder bis 14 Jahre kommen in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Eintrittskarte kostenlos an die Rennstrecke! Tickets können sich Fans unter www.projekt-spielberg.com/f1tickets sichern.



Alle Informationen zum „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2017“ stehen unter www.projekt-spielberg.com und in der Spielberg App zur Verfügung.