Valtteri Bottas startet auch 2018 für Mercedes AMG in der Formel 1

Der finnische Fahrer Valtteri Bottas geht auch 2018 für die Silberpfeile an den Start. Mercedes-AMG Petronas Motorsport hat sich mit Valtteri Bottas auf einen neuen Vertrag für die nächste Saison geeinigt.



Toto Wolff: „Seine Leistungen und seine ansteigende Formkurve haben die Fortsetzung der Zusammenarbeit 2018 wahrlich einfach gemacht.“ Valtteri Bottas: „Ich fühle mich geehrt und stolz, meine Arbeit mit Mercedes-AMG Petronas Motorsport 2018 fortsetzen zu dürfen. Es gibt jedoch immer Raum zur Verbesserung und ich habe noch nicht mein volles Potential entfaltet.“



Valtteri stieß Anfang 2017 zum Team und ging bislang bei 13 Rennen für die Silberpfeile an den Start. Dabei sammelte der Finne 197 Punkte, womit er derzeit auf dem dritten Platz der Fahrer-Weltmeisterschaft liegt. Seit er zu Mercedes-AMG Petronas Motorsport gestoßen ist, erzielte der 28-Jährige seine ersten beiden Formel 1-Siege (Russland, Österreich) sowie seine ersten beiden Pole Positions in der Formel 1 (Bahrain, Österreich). Valtteri hat allein im bisherigen Saisonverlauf neun Podestplätze eingefahren und damit genauso viele wie in seiner gesamten Formel 1-Karriere zuvor.



Toto Wolff

„Wir haben Valtteri in diesem Jahr vor eine große Herausforderung gestellt: Er stieß erst kurz vor Toresschluss zum Team, trat ins Rampenlicht der Formel 1 und erhielt den besten Fahrer in unserem Sport zum Teamkollegen. Angesichts dessen sind seine Ergebnisse vermutlich noch beeindruckender.“



„Es gab Höhen und Tiefen – mehr Höhen als Tiefen – und einige großartige Highlights wie seine ersten beiden Siege in Russland und Österreich. Alles in allem haben es uns seine Leistungen und seine ansteigende Formkurve wahrlich einfach gemacht, auch 2018 weiter mit ihm zusammenzuarbeiten.“



„Der Respekt und der Sportsgeist, der sich zwischen unseren beiden Fahrern entwickelt hat, ist ein zusätzlicher Bonus für unser Team. Die Chemie und die Dynamik zwischen Valtteri und Lewis stimmen und das ist genau das, was wir brauchen, um gegen unsere Konkurrenten zu bestehen.“



Valtteri Bottas

„Ich fühle mich geehrt und stolz, meine Arbeit mit Mercedes-AMG Petronas Motorsport 2018 fortzusetzen und ein Teil der Mercedes-Familie zu bleiben. Gemeinsam werden wir von Tag zu Tag stärker und wenn wir unsere harte Arbeit so fortsetzen, sind uns keine Grenzen gesetzt“, sagte Valtteri.



„Seit ich im Januar zum Team gestoßen bin, habe ich jeden Tag genossen, den ich mit ihnen zusammenarbeiten durfte. Der Empfang und die Unterstützung durch alle Teammitglieder und all die Fans waren unschätzbar wertvoll. Ich konnte als Rennfahrer viel lernen und mich massiv weiterentwickeln. Und wir haben schon jetzt einige richtig gute Momente in dieser Saison erlebt, die ich niemals vergessen werde. Ich bin von der Mentalität, dem Engagement und dem Mannschaftsgeist in diesem Team sehr beeindruckt. Es war auch richtig gut, Teamkollege von Lewis zu sein. Ich genieße den Respekt, den wir pflegen, und die Bereitschaft, dieses Team gemeinsam vorwärts zu bringen.“



„Als mich das Team für die Saison 2017 verpflichtet hat, gaben sie mir einen Vertrauensvorschuss, indem sie auf meine Fähigkeiten setzten. Dieser neue Vertrag für 2018 zeigt, dass ich mir dieses Vertrauen verdient habe. Ich bin glücklich, dass ich meine ersten beiden Siege in einem Silberpfeil feiern durfte. Es gibt jedoch immer noch Raum zur Verbesserung und ich habe noch nicht mein volles Potential entfaltet. Ich werde weiterhin auf und neben der Strecke hart arbeiten, um mein fahrerisches Können weiter zu verbessern, noch bessere Ergebnisse einzufahren und zu zeigen, dass es die richtige Entscheidung war, mir zu vertrauen. Ich möchte mich bei allen Vorstandsmitgliedern, meinen Kollegen in den Werken in Brackley, Brixworth und im Rennteam sowie allen Fans für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen bedanken. Das bedeutet mir wirklich sehr viel.“