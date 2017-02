Formel E Argentinien - Abt Schaeffler ist bereit

ABT Schaeffler ist bereit für die Rolle des Jägers beim nächsten Lauf der FIA Formel E in Argentinien. Lucas di Grassi will um den Sieg fahren.

Die Formel E kehrt auf die Strecke zurück: Am nächsten Samstag (18. Februar) trägt die Elektro-Rennserie ihren dritten Saisonlauf in Buenos Aires aus. Das deutsche Team ABT Schaeffler Audi Sport reist in der Rolle des Jägers zum Gastspiel in die argentinische Hauptstadt. Das Rennen wird in Deutschland zur besten Sendezeit (19:45 Uhr) von Eurosport live gezeigt.



Die Formel E gastiert zum dritten Mal auf dem 2,480 Kilometer langen Kurs im Stadtteil Puerto Madero – so oft wie an keinem anderen Austragungsort. Und doch gibt es bei dem Gastspiel in Südamerika viele Unbekannte: Lucas di Grassi - der Jäger - will in Argentinien auf Sieg fahren

Foto: Abt Motorsport



Es ist das erste Rennen nach einer langen Winterpause, die hohen Temperaturen könnten erneut eine Rolle spielen, zahlreiche Taktik- und Strategieoptionen werden den Buenos Aires ePrix bis zuletzt spannend machen.

Die Strecke führt durch das beliebte Szeneviertel Puerto Madero und direkt entlang am Fluss Río de la Plata. Sportlich bietet der Kurs einen Mix aus schnellen Passagen und langsamen Haarnadeln.

Die schnellste Kurve wird mit 160 km/h gefahren, am Ende der Start-Ziel-Geraden erreichen die Autos eine Höchstgeschwindigkeit von gut 205 km/h. Es ist der schnellste Kurs im aktuellen Kalender der Formel E.

Jäger Lucas di Grassi in Argentinien auf Sieg gepolt

„Die Zielsetzung ist klar: Wir wollen auch in Buenos Aires um den Sieg fahren und so viele Punkte wie möglich holen“, sagt Lucas di Grassi, der als Tabellenzweiter nach Argentinien kommt. „Der Kurs sollte unserem Auto gut liegen, und auch unsere Ingenieure haben sich in der Winterpause nicht nur ausgeruht, sondern viele Details weiterentwickelt. Buenos Aires ist so etwas wie ein kleines Heimrennen für mich. Ich freue mich also auf viel Unterstützung von Familie, Freunden und natürlich unseren Fans.“



Daniel Abt wartet noch auf einen Erfolg in der Formel E

Foto: Abt MotorsportWährend der 32 Jahre alte Brasilianer im Vorjahr für seinen dritten Platz zumindest einen kleinen Pokal holte, wartet Teamkollege Daniel Abt noch auf sein erstes Erfolgserlebnis in Buenos Aires.

Daniel Abt - Abt Schaeffler - vor FIA Formel E Erfolg ?

„Im ersten Jahr war ich nah dran am Podium, jetzt greifen wir wieder an“, sagt der Deutsche, mit 24 zweitjüngster Pilot im Feld. „Ich mag den Kurs in Argentinien und bin heiß darauf, endlich wieder im Auto zu sitzen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und vergangene Woche im Simulator noch einmal alles aufgefrischt. Wir sind bereit für den Re-Start der Formel-E-Saison.“



In der Formel E werden Training, Qualifying und Rennen innerhalb weniger Stunden ausgetragen. Start ist um 16 Uhr Ortszeit (20 Uhr deutscher Zeit). Das Rennen in Puerto Madero führt über 37 Runden und wird zur deutschen Primetime (ab 19:45 Uhr) live auf Eurosport übertragen. Am Dienstag, 21. Februar, zeigt der Sender ab 22 Uhr ein einstündiges Magazin zur Formel E, das von Partner Schaeffler präsentiert wird.