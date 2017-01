GT-Masters

GT Masters: Auch 2017 mehr als 30 Rennwagen im TV

Von Europa bis nach Australien oder Südamerika: Die Rennen des ADAC GT Masters waren 2016 nicht nur live und in voller Länge im deutschen TV zu sehen, auch international fand die "Liga der Supersportwagen" einmal mehr hohe Beachtung.

Bilder der zehnten Saison des ADAC GT Masters wurden in der vergangenen Saison live, re-live, als Highlights, in Magazinbeiträgen oder in News in 202 Länder und Territorien gesendet. Außerhalb von Deutschland sahen im vergangenen Jahr insgesamt 237 Millionen Menschen bewegte Bilder des ADAC GT Masters.



Insgesamt strahlten 105 TV-Sender 5.953 Sendungen über die Serie aus, weltweit konnten 1,15 Milliarden Menschen die Beiträge empfangen. Die Gesamtsendedauer betrug 1.442 Stunden, 57 Prozent davon wurden in Europa ausgestrahlt. Mit rund 15 Prozent liegt Süd- und Mittelamerika auf Rang zwei, gefolgt von Asien mit sieben Prozent. Auch 2017 weltweit mit über 30 Rennwagen im TV, die ADAC GT Masters

Foto: Michael Perey/Agentur Autosport.at



In rund 40 Länder Europas übertrug MotorsTV Bilder der spannenden Rennen. Neben MotorsTV zeigte auch Motorvision TV Europe das ADAC GT Masters in vielen europäischen Ländern. Im motorsportverrückten Großbritannien sendete BT Sport das ADAC GT Masters re-live. Die internationale TV-Reichweite des ADAC GT Masters wurde in der Jubiläumssaison nochmals gesteigert, besonders in Südostasien, dem Nahen Osten und Australien, wo beIN Sport die Rennen live ausstrahlte. In den USA zeigte MotortrendOnDemand die Serie.



In Deutschland wird auch 2017 TV-Partner SPORT1 alle Rennen übertragen. Der frei empfangbare Fernsehsender überträgt wie gewohnt alle Rennen des ADAC GT Masters live im Free-TV. Ergänzt wird das Angebot durch eine umfassende Online-Berichterstattung.

Das ADAC GT Masters wartet auch 2017 mit einem großen Teilnehmerfeld auf.

Vier Monate vor dem Saisonstart vom 28.04. bis 30.04.2017 in der Motorsport Arena Oschersleben sind bereits 34 Supersportwagen für die elfte Saison der "Liga der Supersportwagen" eingeschrieben. Insgesamt 18 Teams - darunter auch vier Mannschaften die erstmals im ADAC GT Masters starten, nutzten die Möglichkeit, sich vorzeitig im Rahmen der Voreinschreibung bis zum Ende der vergangenen Woche einen der begehrten Startplätze für 2017 zu sichern. Auch in der kommenden Saison werden alle Rennen des ADAC GT Masters live und in voller Länge von SPORT1 im Free-TV übertragen.



In puncto Markenvielfalt bleibt sich das ADAC GT Masters auch 2017 treu. Die Fans können sich 2017 auf Supersportwagen von mindestens sieben verschiedenen Marken freuen.



Eine Änderung gibt es im Rennkalender 2017. Die Veranstaltung in Zandvoort in den Niederlanden wurde um eine Woche nach hinten verlegt. Der neue Termin ist vom 21. bis 23. Juli. Hier finden Sie den aktuellen Rennkalender der ADAC GT Masters.

Text: Presse ADAC GT Masters, Dirk Hartung

Fotos: Michael Perey/Agentur Autosport.at