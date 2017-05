DTM Nachrichten

Doppelter Einsatz für Ekström in Hockenheim

Wie im Vorjahr geht der amtierende Rallycross-Weltmeister Matthias Ekström nicht nur in seinem Audi S1 EKS RX quattro an den Start, sondern bestreitet im Audi RS 5 DTM auch beide Rennen beim Saisonauftakt der DTM.

Die FIA-Rallycross-Weltmeisterschaft ist am Wochenende 5. bis 7. Mai auf dem Hockenheimring zu Gast. Für Mattias Ekström ist der dritte Saisonlauf etwas ganz Besonderes: Wie im Vorjahr geht der amtierende Rallycross-Weltmeister nicht nur in seinem Audi S1 EKS RX quattro an den Start, sondern bestreitet im Audi RS 5 DTM auch beide Rennen beim Saisonauftakt der DTM. Matthias Ekström wieder mit Doppelstart in Hockenheim

Foto: Audi AG



Ekström blickt dem Doppeleinsatz mit Vorfreude entgegen: „Das Wochenende im vergangenen Jahr war eine unglaubliche Erfahrung“, sagt der Schwede. „Wenn ich an die voll besetzten Tribünen und die Stimmung im Motodrom zurückdenke, bekomme ich immer noch eine Gänsehaut.“ 2016 fuhr Ekström zum ersten Mal in seiner mehr als 20-jährigen Karriere an einem Wochenende in zwei verschiedenen Serien. In der Rallycross-WM feierte er beim „Heimspiel“ von Audi mit seinem Teamkollegen Toomas Heikkinen einen umjubelten Doppelsieg. „Ehrlich gesagt war das weniger stressig als ein normales DTM-Wochenende, weil ich einige Meetings verpassen durfte“, freut sich Ekström.



2017 ist der ohnehin schon enge Zeitplan für Ekström noch kompakter. „Offenbar waren die Organisatoren der Meinung, dass ich im vergangenen Jahr nach meinem Sieg zu viel Zeit hatte“, merkt der Weltmeister mit einem Augenzwinkern an. Nach der Siegerehrung der World RX am Sonntag würden Ekström nur 20 Minuten Zeit bleiben, bis das Qualifying für das zweite DTM-Rennen startet. „Das ist erst einmal nur Theorie. Es ist ein weiter Weg, bis man in der Rallycross-WM einen Pokal in der Hand hält. Die Konkurrenz ist in diesem Jahr noch härter und ein Sieg erfordert vollen Einsatz und eine perfekte Teamleistung.“ Mit seinem zweiten Saisonsieg in Portugal hat der 38-jährige Routinier seine Führung in der Fahrerwertung ausgebaut. Nach zwei von zwölf Läufen beträgt der Vorsprung auf Johan Kristoffersson 14 Punkte.



Neben Ekström gehen für Audi und EKS der Finne Heikkinen und Reinis Nitišs aus Lettland ins Rennen. Der 26-jährige Heikkinen kämpft zusammen mit Ekström auch um Punkte für die Teamwertung. Darin liegt EKS derzeit mit neun Zählern Rückstand auf das Team PSRX Volkswagen Sweden auf Rang zwei. Nitišs erreichte beim vergangenen Lauf in Portugal bei seinem erst zweiten Start für EKS gleich das Finale der besten sechs Fahrer, kann im dritten Audi S1 EKS RX quattro des Teams aber nur Punkte für die Fahrerwertung sammeln.



Über Hockenheim RX



Strecke Hockenheimring, 95 km südlich von Frankfurt am Main

Streckenlänge 1.280 m

Untergrund 60% Asphalt, 40% Schotter

Kurven 8 links, 4 rechts

Topspeed ca. 179 km/h

Nennungen 22 Supercars

Rundenrekord Petter Solberg (N), 54,531 Sek. (2016)

Sieger 2016 Mattias Ekström (S), 5.41,784 Min.

Rennlänge 4 Runden (Qualifying), 6 Runden (Halbfinale und Finale)



Zeitplan, Ortszeit (MESZ)



Freitag, 5. Mai

10.50–11.50 Uhr Freies Training

15.00–15.25 Uhr Qualifying 1 (Q1)

16.05–16.30 Uhr Qualifying 2 (Q2)



Samstag, 6. Mai



17.30–17.55 Uhr Qualifying 3 (Q3)

18.30–18.55 Uhr Qualifying 4 (Q4)



Sonntag, 7. Mai



11.10–11.50 Uhr Halbfinale und Finale

11.50–11.55 Uhr Siegerehrung