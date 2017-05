Weitere Tourenwagen

Rundstreckentrophy 2017 - 2 Tage Tourenwagensport auf dem Red Bull Ring

Heuer werden bei der Rundstreckentrophy Rennen auf dem Red Bull Ring nur Freitag u. Samstag gefahren, dabei sind Sieben verschiedene Serien die jeweils zwei Rennen absolvieren.





Ein Leckerbissen für die Freunde des Tourenwagensportes bildet die schon traditionelle Leeb Rundstreckentrophy, die heuer vom Freitag, 19. Mai bis Samstag 20. Mai 2017 auf der Formel 1 Strecke des Red Bull Ringes gefahren wird. Tourenwagenfreunde kommen somit am Wochenende nach der Truck Trophy in den Genuss der etwas handelsüblicheren Rennwagen. Rundstreckentrophy: DMV GTC mit 3. Rennwochenende auf dem Red Bull Ring

Foto: Ernst Gruber/Agentur Autosport.at



Insgesamt wird man sieben verschiedene Rennserien bewundern können, wobei die Fans die einmalige Chance haben die Veranstaltung an beiden Tagen bei freiem Eintritt besuchen zu können.

Dabei wird auch das Fahrerlager zugänglich sein, damit kommen auch die vielenTechnikfreaks auf ihre Rechnung.



Viele PS wird man beim DMV GTC Gran Turismo – Touring Car Cup sehen der auf dem Red Bull Ring nach dem Auftakt in Hockenheim und Dijon in Frankreich bereits das dritte von insgesamt acht Rennwochenende bestreitet. Neu ist heuer der Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe aus Polen, bereits ein fester Bestandteil ist der Skoda Oktavia Cup, diese tschechische Serie bietet dem Nachwuchs besonders gute Möglichkeiten sich zu profilieren.

Auch Formel Boliden werden am Start sein, hier steht die Österreichische Rennwagenmeisterschaft (ÖRM F3) mit Promotor Franz Wöss wieder im Mittelpunkt. Dazu gibt es Rennen in der FIA Zone bis 2000 ccm und über 2000 ccm, sowie ein FIA Zone Langstreckenrennen mit einer Renndauer von einer Stunde.



Auf die Motorsportfans wartet ein interessantes und spannendes Rennwochenende