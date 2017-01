WTCC Nachrichten

Münnich Motorsport: Mit Rob Huff WTCC 2017

Gemeinsam an die erfolgreiche Zusammenarbeit der Vergangenheit anknüpfen: Dies ist das erklärte Ziel von Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport und Fahrer Robert „Rob“ Huff (UK) für die kommende Saison der FIA World Touring Car Championship (WTCC).

Bereits in 2013 fuhr der 37jährige Engländer für den Rennstall aus Friedersdorf und konnte die Saison mit einem hervorragenden 4. Platz in der Fahrerwertung abschließen. Mit 28 Rennsiegen, 11 Pole-Positions und 344 Führungsrunden gehört Rob Huff zu den erfolgreichsten Tourenwagen-Fahrern der Welt. Diese beindruckende Bilanz krönte Huff im Jahr 2012 mit dem Weltmeistertitel und soll nun mit ALL-INKL.COM in dieser Saison erfolgreich fortgesetzt werden.



In der WTCC-Saison 2017 vertraut das Team von Münnich Motorsport auf den C-Elysee TC1 des französischen Herstellers Citroen. Da sowohl Rob Huff als auch das Team selbst bisher noch über keine Rennerfahrung mit dem Fahrzeug verfügen, stehen für Februar und März ausgiebige Testfahrten zur Saisonvorbereitung auf dem Programm. Rob Huff - auf dem ALL-INKL.COM Citroen C-Elysee TC 1 in die WTCC Saison 2017

Foto: Münnich MotorsportRob Huff freut sich auf eine erneute Zusammenarbeit mit dem Team aus Friedersdorf: „Ich bin überglücklich, mit meinen Freunden bei Münnich Motorsport wiedervereint zu sein. Wir hatten eine sehr erfolgreiche gemeinsame Saison im Jahr 2013. Nun werden wir diese erfolgreiche Partnerschaft stärker und mit mehr Erfahrung in der FIA WTCC in 2017 fortsetzen. Als René Münnich mich erstmals mit der Idee „Huff / Citroen / Münnich Motorsport“ konfrontierte konnte ich bei dieser Gelegenheit einfach nicht nein sagen. In dieser Saison besteht eine realistische Chance, als Privatteam Weltmeister in der FIA WTCC zu werden und das ist unser klares Ziel für diese Saison!“



Auch Team-Manager Dominik Greiner ist überzeugt davon, dass die kommende Saison sehr erfolgreich für das Team verlaufen kann: „Wir alle bei ALL-INKL.COM Münnich Motorsport freuen uns schon auf die bevorstehende Saison und man spürt die Motivation von jedem Einzelnen im Team. Mit dem Citroen C-Elysee TC1 haben wir das klar dominierende Auto der vergangenen drei Saisons in unseren Reihen. Mit Rob haben wir zu dem einen sehr erfahrenden und erfolgreichen Fahrer im Team. Diese Kombination aus Fahrzeug, Team und Fahrer stimmt mich für die neue Saison mehr als positiv!“ Der Saisonauftakt der WTCC findet am 9. April 2017 in Marrakesch (Marokko) statt.

Text: Dirk Hartung, Münnich Motorsport

Fotos: Münnich Motorsport