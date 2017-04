Klaus Bachler: "Jetzt geht’s so richtig los"

Bei Frikadelli Racing bekommt der Steirer Klaus Bachlerganz starke Partner im Qulifikations-Rennen zu den 24h Nürburgring, er sieht einem Einsatz bei dem Klassiker mit großer Freude entgegen. Zumal er auch bei den offiziellen Testfahrten der GT Masters überzeugen konnte.

Die guten Nachrichten bei Klaus Bachler häufen sich in den letzten Tagen: Den Beginn machte die Verpflichtung für das ADAC GT Masters bei Schütz Motorsport. Was folgte, war ein sehr guter Auftritt beim zweiten Lauf zur VLN auf der Nordschleife im Team von Falken Motorsport, ehe der 25jährige beim offiziellen ADAC GT Masters-Test in Oschersleben vollends überzeugte, und sich an beiden Tagen in den Top 3 klassierte. Klasu Bachler: "Jetzt geht’s so richtig los, das macht wirklich Spaß"

Foto: KBM



Dem aber noch nicht genug: Jetzt wurde Bachler auch noch von einem werksnahen Team für das Quali-Rennen für den 24-Stunden-Klassiker verpflichtet. Der Steirer steht am Sonntag (23. April) mit einem Porsche 991 GT3 R des deutschen Frikadelli-Teams am Start, seine Partner sind der gleichsam erfahrene wie erfolgreiche Touren- und Sportwagen-Pilot Lucas Luhr (D) sowie der in Österreich lebende Däne Michael Christensen, den Klaus noch aus seiner Zeit als Porsche-Junior kennt!



Klaus Bachler: „Jetzt geht’s so richtig los, das macht wirklich Spaß. Das Engagement beim Frikadelli Racing Team ehrt und freut mich zugleich sehr. Denn mit diesem Team gibt es eine reelle Chance, ganz vorne mitzufahren. Dazu sind die schwierigen Bedingungen auf der Nordschleife eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Ich habe mich zuletzt bei der VLN sehr wohl gefühlt in der Eifel. Und was das ADAC GT Masters angeht, ist die Freude über die Rückkehr zu Schütz Motorsport nach einem Jahr Pause ebenso groß. Hier hat der offizielle Test gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“



Das Quali-Rennen auf dem Nürburgring wird am Sonntag um 12 Uhr gestartet, führt über sechs Stunden. Ab Montag Abend finden Sie aktuelle Fotos des 24h-Quali-Rennens in unserem 24h-Rennen Foto-Archiv.