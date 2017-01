P9 Challenge Nachrichten

Jürgen Alzen - 2017 wieder STT und P9 Challenge ?

Seine Fähigkeiten als Renningenieur und als Fahrer konnte Jürgen Alzen vor einiger zeit am Salzburging voll entfalten. Bei der Abstimmung eines von ihm für den Rennsport aufgebauten Porsche 997 GT-Turbo in Allradversion genoss der Nürburgringspezialist die für ihn ungewohnte Strecke und den Erfolg des Porsche.

Vom heimischen Betztdorf ist es für Jürgen Alzen nicht besonders weit zum Nürburgring. Schon früh entwickelte beim routinierten Kfz-Meisters das Interesse am int. GT-Sport. Fahrzeuge der Marke Porsche wurden zum Objekt der Begierde des Teameigners aus dem Westerwald.



Nicht nur eine Unzahl von Langstreckenerfolgen, erkämpft am Ring, in Daytona und Sebring, sondern zusätzlich regelmäßige spektakuläre technische Projekte besonderer Konstruktionen aus dem Hause Alzen, sorgen seit Jahren für Furore in Rennsportfachkreisen.



So der erste Porsche Mittelmotor-Cayman mit dem Jürgen Alzen und sein Team bei den 24h am Ring als sensationeller Gesamt vierter die Ziellinie kreuzten. Jürgen Alzen führt vor Fritz "K" in Hockenheim

Foto: Michael Perey/Agentur Autosport.at



Wer ausgezeichnet fahren kann, wer dazu die Technik beherrscht und über ein stabiles Netzwerk in der Rennsportwelt verfügt, der entwickelt sich natürlich in allen Belangen über Jahre zu einem einem gefragter Partner. Jürgen Alzen ist ein solches Erfolgskaliber.



Das "gefragt sein" honorieren 2017 erneut international bekannte Sponsoren wie H&R oder PacLog. Jürgen Alzen geht mit Hilfe seiner Förderer 2017 in der STT an den Start. Und das dürfte eine wichtige und überaus interessante Zutat für die 31. Saison von Erfolgsmanager Rolf Krepschik's STT-Challenge werden. Sicher ein "Griff in die Vollen" für beide Seiten.



Die Liste der Fahrer mit denen Jürgen Alzen Langstreckenrennen bestritt, die ist riesig. Darunter Leute wie Tunerfreund und Audi-Ass Christian Abt, Porsche-Profi Timo Bernhard, Ex-Lotus-F1-Starter Michael Bartels, Profi Peter Dumbreck (GB) oder Fahrevent-Manager Markus Gedlich aus Wiesbaden/Ronda.



Natürlich fuhr Jürgen Alzen auch erfolgreich im gemischten Team. So mit der Schweizerin Lady Liliane Bryner. Eine seit Jahren erfolgreiche Frau auch auf Ferrari.



In der int. P9-Challenge stach 2016 ein Start von Jürgen Alzen besonders ins Auge. Manager Bernhard Fischer aus München konnte Jürgen Alzen auf dem Grand Prix-Kurs in Hockenheim nach beiden Läufen den Siegerpokal überreichen. Die Schmirlerbrüder hatte Jürgen Alzen im Team RS-eigenen Ford-GT40 genannt. RS und Jürgen Alzen arbeiten seit Jahren vertrauensvoll zusammen. Und wie zwei Gesamtsiege in Hockenheim bewiesen haben - absolut mit Erfolg.



RS geht 2017 in der P9-Challenge an den Start. "Bleibt zu hoffen, das GT-Ass Jürgen Alzen bald mal wieder bei uns vorbei schaut. Der Red Bull Ring dürfte ihm sicher gefallen"", so P9-Gründervater Bernhard Fischer.



Harte Kämpfe an der Spitze. Das wünschen sich die Racefans natürlich vor allen Dingen. Am Einsatz der Frontmännern der Serie wie "Fritz K", Wolfgang Triller, Albert Kierdorf, Jürgen Bender, "schnelle Quelle" Alois Rieder (A), Jürgen Alzen oder den LMP3-Assen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wird es nicht liegen. Die alle werden auch 2017 wieder alles geben. Jeder für sich und alle zusammen für die Racefans.

Text: HTS

Fotos: Michael Perey/Agentur Autosport.at