Gleichmäßigkeits-Events

Wiener Melange - die Vienna Classic Days 2017

So vielfältig und unterschiedlich, wie die Wiener Kaffee-Spezialitäten, ist auch heuer wieder das Programm der Vienna Classic Days im August.





Ein Erlebnis-Cocktail für jeden Oldie Freund - 26. und 27. August.

Alte, beliebte Traditionen, wie das Fahrerlager, die Boxenstrasse, Start/Ziel beim Wiener Rathaus, die VIP-Lounge für Benzintratsch mit vielen Köstlichkeiten, Wien-Erlebnisse und Gastfreundschaften ergänzen sich mit ein paar neuen Ideen, teilweise neuer Strecke und Partnern.



Natürlich wird die große Parade auf der gesperrten Wiener Ringstrasse (Samstag ab 17:00) zum Höhepunkt und Erlebnis der besonderen Art. Einzigartig dieser Programmpunkt, unvergleichlich stimmungsvoll und unter dem Applaus zigtausender Besucher beim Start und entlang der Strecke. Oldtimer Picknick im Park, ein Highlight der Vienna Classic Days 2017

Foto: Helmut Hiesinger/Agentur Autosport.at



Gemütlich und stimmungsvoll der Abendausklang im Schloss Neugebäude, mit besonderer Überraschung. Das mittlerweile als „lasst es uns alle genießen“ beliebte Oldtimer-Picknick im Park macht den Sonntag zum besonderen Stimmungsbild, bei dem immer mehr die Freundschaft der Teilnehmer spürbar wird.



Wer mit seinem Oldie oder Youngtimer dabei sein möchte, bitte rasch melden. Die Teilnehmerzahl ist – Behördenauflage – beschränkt.



Das Nenngeld, beliebt durch die Berechnung nach dem Baujahr, je älter das Auto, umso weniger Nenngeld, ist – im Vergleich zur Leistung – immer noch sensationell niedrig.



Night-Trophy für Sportfahrer, schon Freitag abend 25. August 2017

Stark, wie der Espresso und dunkel wie der Mocca; das Erlebnis der Vienna Classic Night-Trophy. Rallyefahren, vom Sonnen- untergang hinein in die finstere Nacht. Rallyelichter mischen sich – mit etwas Glück - mit Sternen- himmel und Mondlicht. Sportliches Fahren, wie früher. Bergprüfung, Sprint-wertung, Sollzeiten, kein Schnittfahren. Oder, einfach stressless, nur just for fun. Strecke ca. 200 km, Zieleinlauf und dann gemütlich, kulinarisches „Benzinplaudern“ ab ca. 22:00 – eigene Wertung.



Anmeldungen für die Vienna Calssic Days 2017 unter www.viennaclassicdays.com

